RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?





Hicrî takvime göre 9. ay olan Ramazan ayı 2025 yılında 1 Mart tarihinde başladı. 29 Mart Cumartesi ise bu yıl Ramazan ayının son günü olacak. 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günü Ramazan Bayramı olarak kutlanacak.

Bununla birlikte bu yıl Ramazan ayının son günü olan 29 Mart Cumartesi ise Arife günü olarak idrak edilecek.



