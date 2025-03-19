Ülke genelinde hava sıcaklıklarındaki ani değişimler sürüyor. Yazdan kalma günlerden bir anda aniden düşen kış soğuklarına geçiş yapılması ile vatandaşlar hava durumunu sorguluyor. Ramazan bayramına sayılı günler kala bayram için program yapacak vatandaşlar "Bayramda hava nasıl olacak? Ramazan bayramında yağış olacak mı?" soruların yanıt arıyor. İşte Meteoroloji güncel verilerine göre 30-31 Mart, 1 Nisan Ramazan bayramı hava durumu raporu...
Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. 2025 yılında Mart sonunda başlayacak bayram için hava durumu araştırmaları da hız kazandı. İstanbul'da hava son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyrederken bir anda düşen sıcaklıklarla birlikte bayram günü hava durumu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji'nin verileriyle 2025 Ramazan Bayramı hava durumunu sizler için derledik.
BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlardan alınan verilere göre, bayram boyunca İstanbul’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek.
2025 RAMAZAN BAYRAMI HAVA DURUMU
Mart ayının ortalarında etkisini göstermeye başlayan soğuk hava, kışı geri getirdi. Günlerdir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, hafta başından itibaren düşüşe geçti. Mart ayının 3. haftasında soğuk hava dalgasının etkisini sürdüreceğini belirten uzmanlar, Mart ayının son haftasında ise sıcaklıkların mevsim normallerine döneceğini tahmin ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aylık tahmin raporuna göre, Mart ayının son haftasında ülke genelinde sıcaklıklar mevism normalleri üzerinde olacak. Yağışın yurt genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülürken uzmanlar, bayram boyunca Marmara ile Karadeniz Bölgeleri'nin sahil kesimlerinde aralıklı ve kısa süreli yağışlar görülebileceğine dikkat çekti.
30-31 MART, 1 NİSAN HAVA DURUMU
Meteoroloji'nin resmi internet sitesinde yer alan Mart ayının son haftasına ilişkin hava haritasında şu bilgilere yer verildi:
"Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği beklenmektedir. Yağışın yurt genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülmektedir."
HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?
Uzmanlara göre, bu soğuk hava dalgası hafta sonuna kadar etkili olacak. 21 Mart’tan itibaren sıcaklıklar
yükselmeye başlayacak ancak yaz sıcaklıklarına henüz dönülmeyecek.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Hicrî takvime göre 9. ay olan Ramazan ayı 2025 yılında 1 Mart tarihinde başladı. 29 Mart Cumartesi ise bu yıl Ramazan ayının son günü olacak. 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günü Ramazan Bayramı olarak kutlanacak.
Bununla birlikte bu yıl Ramazan ayının son günü olan 29 Mart Cumartesi ise Arife günü olarak idrak edilecek.