Bezmialem Vakıf Üniversitesi ücretleri 2024, YKS tercihinde bulunacak öğrenciler tarafından merak konusu. Bezmialem Vakıf Üniversitesi, öğrencilerine kaliteli bir eğitim sunarken, aynı zamanda ekonomik koşulları da göz önünde bulundurmaktadır. Üniversitenin eğitim ücretleri, bölüm, öğrencinin durumu ve ekonomik göstergeler gibi faktörlere göre değişiklik göstermektedir. İşte Bezmialem Vakıf Üniversitesi eğitim ücretleri 2024, sağlık bilimleri, tıp fakültesi, diş hekimliği, eczacılık, sağlık hizmetleri, kontenjan ve burs imkanları.
Bezmialem Vakıf Üniversitesi ücretleri 2024 üniversite tercihinin devam ettiği şu günlerde adaylar tarafından merak ediliyor. Bezmialem Vakıf Üniversitesi, sağlık bilimleri alanında Türkiye'nin önde gelen vakıf üniversitelerinden biridir. Öğrencilerine modern ve donanımlı bir eğitim ortamı sunan üniversite, kaliteli akademik kadrosu ve geniş laboratuvar imkanları ile dikkat çekmektedir. İşte Bezmialem Vakıf Üniversitesi eğitim ücretleri 2024, sağlık bilimleri, tıp fakültesi, diş hekimliği, eczacılık, sağlık hizmetleri, kontenjan ve burs imkanları.
Bezmialem Vakıf Üniversitesi 2024 Eğitim ve Öğretim Ücretleri
Bezmialem Vakıf Üniversitesi 2024 güncel liste açıklandı. Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde eğitim görmek isteyen öğrenciler için 2024 yılı itibarıyla geçerli olan yıllık ücretler aşağıda listelenmiştir. Bu ücretler, programlara ve fakültelere göre değişiklik gösterebilmektedir.
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi: 720.000 TL
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü: 201.600 TL
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi: 7000.000 TL
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi: 520.000 TL
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hemşirelik: 250.000 TL
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon: 300.000 TL
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü: 300.000 TL
Bezmialem Vakıf Üniversitesi ÖSYM Bursları/İndirimleri
Tam Burslu: ÖSYM kılavuzu’nda burslu olarak belirtilen programlardan birini tercih ederek Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur. Bu bursa hak kazanan öğrencilerden eğitim ücreti alınmaz.
%50 ÖSYM İndirimli: ÖSYM kılavuzu’nda %50 indirimli olarak belirtilen programlardan birini tercih ederek Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur. Bu bursa hak kazanan öğrencilerin eğitim ücretlerinden %50 indirim uygulanır.
%25 ÖSYM İndirimli: ÖSYM kılavuzu’nda %25 indirimli olarak belirtilen programlardan birini tercih ederek Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan karşılıksız burstur. Bu bursa hak kazanan öğrencilerin eğitim ücretlerinden %25 indirim uygulanır.
ÖSYM bursları / indirimleri eğitim sürecindeki başarı düzeyinden bağımsız olarak, normal öğrenim süresince kesintisiz devam eder.
Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde veya başka bir Yükseköğretim Kurumunda öğrenci iken ayrılanlar veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanlar, YKS sonuçlarına göre üniversitemizin burslu/indirimli programlarına yerleşmeleri halinde, yerleşmiş oldukları burslu/indirimli statülerde kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler.
Bezmialem Vakıf Üniversitesi iletişim bilgileri, adresi
Web Sitesi: www.bezmialem.edu.tr
Telefon: +90 212 453 17 00
E-posta: info@bezmialem.edu.tr
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, öğrencilere sunduğu yüksek kaliteli eğitim ve modern imkanlarla, sağlık bilimleri alanında kariyer yapmak isteyen öğrenciler için ideal bir tercihtir. Eğitim ücretleri, sağlanan burs ve indirim imkanları ile ulaşılabilir hale gelmektedir.