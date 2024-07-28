Bezmialem Vakıf Üniversitesi ücretleri 2024 üniversite tercihinin devam ettiği şu günlerde adaylar tarafından merak ediliyor. Bezmialem Vakıf Üniversitesi, sağlık bilimleri alanında Türkiye'nin önde gelen vakıf üniversitelerinden biridir. Öğrencilerine modern ve donanımlı bir eğitim ortamı sunan üniversite, kaliteli akademik kadrosu ve geniş laboratuvar imkanları ile dikkat çekmektedir. İşte Bezmialem Vakıf Üniversitesi eğitim ücretleri 2024, sağlık bilimleri, tıp fakültesi, diş hekimliği, eczacılık, sağlık hizmetleri, kontenjan ve burs imkanları.