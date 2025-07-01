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BİM aktüel yeni hafta ürünleri satışta! BİM 1 Temmuz Salı aktüel kataloğundaki indirimli ürünler raflarda yerini aldı

BİM aktüel yeni hafta ürünleri satışta! BİM 1 Temmuz Salı aktüel kataloğundaki indirimli ürünler raflarda yerini aldı

09:011/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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BİM yeni aktüel kataloğu yayınlandı. Birbirinden farklı ürünler alıcısı bekliyor. Peki bu hafta BİM aktüel ürünlerde neler var? BİM'de bu hafta neler var? İşte 1 Temmuz 2025 aktüel BİM kataloğu

BİM 1 TEMMUZ SALI AKTÜEL KATALOĞU

4800 W Motor Güçlü Go Kart Pro Araba 119.000 TL

Dengeleyici Scooter 49.000 TL

Mutfak Masa Takımı 8.999 TL

Yemek Masası Takımı 17.000 TL

Orta Cam Sehpa 1.499 TL

Koltuk Sehpası 1.149 TL






BİM 1 TEMMUZ SALI AKTÜEL KATALOĞU

27 İnç Ekran Monitör 4.990 TL

Akıllı Lambader 1.990 TL

Ayarlanabilir Koltuk Sehpası 459 TL

1500 G Yarım Yağlı Tost Peyniri 279,50 TL

500 G dana Kangal Sucuk 199 TL

500 G Dana Sucuk Köfte 299 TL

750 G Tereyağ 279 TL







2 L Yağlı Ayran 49,50 TL


5 KG Yarım Yağlı Yoğurt 159,50 TL

Frappe Soğuk Kahve Çeşitleri 32,50 TL

1 KG Kakaolu Fındık Kreması 279 TL



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