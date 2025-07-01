BİM yeni aktüel kataloğu yayınlandı. Birbirinden farklı ürünler alıcısı bekliyor. Peki bu hafta BİM aktüel ürünlerde neler var? BİM'de bu hafta neler var? İşte 1 Temmuz 2025 aktüel BİM kataloğu

1 /3 BİM 1 TEMMUZ SALI AKTÜEL KATALOĞU 4800 W Motor Güçlü Go Kart Pro Araba 119.000 TL Dengeleyici Scooter 49.000 TL Mutfak Masa Takımı 8.999 TL Yemek Masası Takımı 17.000 TL Orta Cam Sehpa 1.499 TL Koltuk Sehpası 1.149 TL











2 /3 BİM 1 TEMMUZ SALI AKTÜEL KATALOĞU 27 İnç Ekran Monitör 4.990 TL Akıllı Lambader 1.990 TL Ayarlanabilir Koltuk Sehpası 459 TL 1500 G Yarım Yağlı Tost Peyniri 279,50 TL 500 G dana Kangal Sucuk 199 TL 500 G Dana Sucuk Köfte 299 TL 750 G Tereyağ 279 TL











