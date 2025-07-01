BİM yeni aktüel kataloğu yayınlandı. Birbirinden farklı ürünler alıcısı bekliyor. Peki bu hafta BİM aktüel ürünlerde neler var? BİM'de bu hafta neler var? İşte 1 Temmuz 2025 aktüel BİM kataloğu
BİM 1 TEMMUZ SALI AKTÜEL KATALOĞU
4800 W Motor Güçlü Go Kart Pro Araba 119.000 TL
Dengeleyici Scooter 49.000 TL
Mutfak Masa Takımı 8.999 TL
Yemek Masası Takımı 17.000 TL
Orta Cam Sehpa 1.499 TL
Koltuk Sehpası 1.149 TL
BİM 1 TEMMUZ SALI AKTÜEL KATALOĞU
27 İnç Ekran Monitör 4.990 TL
Akıllı Lambader 1.990 TL
Ayarlanabilir Koltuk Sehpası 459 TL
1500 G Yarım Yağlı Tost Peyniri 279,50 TL
500 G dana Kangal Sucuk 199 TL
500 G Dana Sucuk Köfte 299 TL
750 G Tereyağ 279 TL
2 L Yağlı Ayran 49,50 TL
5 KG Yarım Yağlı Yoğurt 159,50 TL
Frappe Soğuk Kahve Çeşitleri 32,50 TL
1 KG Kakaolu Fındık Kreması 279 TL