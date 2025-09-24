Yeni Şafak
BİM 26 Eylül 2025 aktüel kataloğu açıklandı! Bu Cuma BİM'de neler olacak? Tam otomatik kahve makinesi, tost makinesi, buharlı ütü...

08:5524/09/2025, Çarşamba
BİM 26 Eylül 2025 aktüel kataloğu açıklandı. BİM'den kaçırılmayacak fırsatlar alışverişseverlerin beğenisine sunuluyor. Cuma günü bim aktüel 26 Eylül 2025 kataloğu içerisinde ; Tam Otomatik Kahve Makinesi 15.990 TL, Abdullah Efendi Keyif Közde Sütlü Türk Kahve Makinesi 1.590 TL, Fakir Tosty 6 Dilim Tost Makinesi 2.390 TL, Fakir Brilla Buharlı Ütü 1.375 TL, Altus Mini Ütü 890 TL'den market ve bim online alışveriş sitesi bim.com.tr'den satışa sunulacak. İşte BİM 26 Eylül 2025 Cuma günü indirimli satışa sunulacak ürünler kataloğu.

BİM 26 EYLÜL 2025 CUMA AKTÜEL KATALOĞU

BİM, 26 Eylül Cuma günü başlayan aktüel ürün kampanyasında yalnızca teknolojik ev ve mutfak elektroniği değil, aynı zamanda kırtasiye ürünleri, ankastre setler, bina bakım araçları, çift kişilik battaniye ve kişisel bakım ürünlerinde de indirimler sunuyor.


Delonghi Tam Otomatik Kahve Makinesi 15.990 TL


Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL

Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.990 TL

Kumtel XXL Midi Fırın 3.190 TL

Philips Airfryer 3.790 TL

Abdullah Efendi Keyif Közde Sütlü Türk Kahve Makinesi 1.590 TL

Fakir Tosty 6 Dilim Tost Makinesi 2.390 TL

Fakir Brilla Buharlı Ütü 1.375 TL

Altus Mini Ütü 890 TL








LG 65" 4K HDR10 Nanocell Tv 39.900 TL


LG 55' 4K HDR10 Nanocell Tv 32.900 TL

Polisan Aqua Tavan Boyası 499 TL

Polisan Aqua Plastik İç Cephe Boyası 399 TL

SGS Robot Fırça Plastik Saplı 3 No'lu 89 TL

SGS Derz Kazıma Aparatı - 69 TL

Froggo Kedi Tırmalama Direği 249 TL






Pirge Tek Fiyat Çelik Pastacılık Ürünleri 179 TL

Chef's Kek Kalıbı 149 TL

Silikon Muffin Kalıbı Çeşitleri 35 TL

Kağıt Sufle Kabı 10'lu 29 TL

Silikon kek Kalıbı Çeşitleri 99 TL

Pirge Hamur Kazıyıcı / Pizza Ruleti Çeşitleri 149 TL

Bıçak / Soyacak Çeşitleri 3'lü 99 TL

Saklama Kaplı Kurabiye Seti 99 TL

Yuvarlak Pasta / Kek Taşıma Kabı 99 TL

Silikon Set 3'lü 129 TL

Tek Fiyat Saklama Kabı Çeşitleri 55 TL

Yuvarlak Tepsi 89 TL

Rendeli Saklama / Karıştırma Kabı 149 TL


Desenli Emaye Tencere 429 TL

Tek Fiyat Emaye Ürünler 319 TL

Benante Pasta Tabağı 4'lü 219 TL

Benante Makarna Tabağı 89 TL

Benante Dikdörtgen Servis Tabağı 79 TL

Benante 2 Bölmeli Servis Tabağı 89 TL

Glass in Love Cam Kurabiyelik 129 TL

Glass in Love Cam Espresso Fincanı 6'lı 99 TL

Lav Lal Su Bardağı - 89 TL

Pirge Dilimleme Bıçağı - 299 TL









Softy Çift Kişilik Battaniye 529 TL


Softy Tek Kişilik Battaniye 499 TL

Çift Kaplan Düğmeli Pijama Takımı 369 TL

Çift Kaplan Erkek Pijama Takımı 309 TL

Çift Kişilik Lastikli Sıvı Geçirmez Alez 299 TL

Tek Kişilik Lastikli Sıvı Geçirmez Alez 225 TL

Yastık Alezi 65 TL

Pötikare Masa Örtüsü 79 TL

Kadın / Erkek Polar Yelek 209 TL








