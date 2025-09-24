BİM 26 Eylül 2025 aktüel kataloğu açıklandı. BİM'den kaçırılmayacak fırsatlar alışverişseverlerin beğenisine sunuluyor. Cuma günü bim aktüel 26 Eylül 2025 kataloğu içerisinde ; Tam Otomatik Kahve Makinesi 15.990 TL, Abdullah Efendi Keyif Közde Sütlü Türk Kahve Makinesi 1.590 TL, Fakir Tosty 6 Dilim Tost Makinesi 2.390 TL, Fakir Brilla Buharlı Ütü 1.375 TL, Altus Mini Ütü 890 TL'den market ve bim online alışveriş sitesi bim.com.tr'den satışa sunulacak. İşte BİM 26 Eylül 2025 Cuma günü indirimli satışa sunulacak ürünler kataloğu.
BİM 26 EYLÜL 2025 CUMA AKTÜEL KATALOĞU
BİM, 26 Eylül Cuma günü başlayan aktüel ürün kampanyasında yalnızca teknolojik ev ve mutfak elektroniği değil, aynı zamanda kırtasiye ürünleri, ankastre setler, bina bakım araçları, çift kişilik battaniye ve kişisel bakım ürünlerinde de indirimler sunuyor.
Delonghi Tam Otomatik Kahve Makinesi 15.990 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL
Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.990 TL
Kumtel XXL Midi Fırın 3.190 TL
Philips Airfryer 3.790 TL
Abdullah Efendi Keyif Közde Sütlü Türk Kahve Makinesi 1.590 TL
Fakir Tosty 6 Dilim Tost Makinesi 2.390 TL
Fakir Brilla Buharlı Ütü 1.375 TL
Altus Mini Ütü 890 TL
LG 65" 4K HDR10 Nanocell Tv 39.900 TL
LG 55' 4K HDR10 Nanocell Tv 32.900 TL
Polisan Aqua Tavan Boyası 499 TL
Polisan Aqua Plastik İç Cephe Boyası 399 TL
SGS Robot Fırça Plastik Saplı 3 No'lu 89 TL
SGS Derz Kazıma Aparatı - 69 TL
Froggo Kedi Tırmalama Direği 249 TL
Pirge Tek Fiyat Çelik Pastacılık Ürünleri 179 TL
Chef's Kek Kalıbı 149 TL
Silikon Muffin Kalıbı Çeşitleri 35 TL
Kağıt Sufle Kabı 10'lu 29 TL
Silikon kek Kalıbı Çeşitleri 99 TL
Pirge Hamur Kazıyıcı / Pizza Ruleti Çeşitleri 149 TL
Bıçak / Soyacak Çeşitleri 3'lü 99 TL
Saklama Kaplı Kurabiye Seti 99 TL
Yuvarlak Pasta / Kek Taşıma Kabı 99 TL
Silikon Set 3'lü 129 TL
Tek Fiyat Saklama Kabı Çeşitleri 55 TL
Yuvarlak Tepsi 89 TL
Rendeli Saklama / Karıştırma Kabı 149 TL
Desenli Emaye Tencere 429 TL
Tek Fiyat Emaye Ürünler 319 TL
Benante Pasta Tabağı 4'lü 219 TL
Benante Makarna Tabağı 89 TL
Benante Dikdörtgen Servis Tabağı 79 TL
Benante 2 Bölmeli Servis Tabağı 89 TL
Glass in Love Cam Kurabiyelik 129 TL
Glass in Love Cam Espresso Fincanı 6'lı 99 TL
Lav Lal Su Bardağı - 89 TL
Pirge Dilimleme Bıçağı - 299 TL
Softy Çift Kişilik Battaniye 529 TL
Softy Tek Kişilik Battaniye 499 TL
Çift Kaplan Düğmeli Pijama Takımı 369 TL
Çift Kaplan Erkek Pijama Takımı 309 TL
Çift Kişilik Lastikli Sıvı Geçirmez Alez 299 TL
Tek Kişilik Lastikli Sıvı Geçirmez Alez 225 TL
Yastık Alezi 65 TL
Pötikare Masa Örtüsü 79 TL
Kadın / Erkek Polar Yelek 209 TL