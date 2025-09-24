BİM 26 EYLÜL 2025 CUMA AKTÜEL KATALOĞU

BİM, 26 Eylül Cuma günü başlayan aktüel ürün kampanyasında yalnızca teknolojik ev ve mutfak elektroniği değil, aynı zamanda kırtasiye ürünleri, ankastre setler, bina bakım araçları, çift kişilik battaniye ve kişisel bakım ürünlerinde de indirimler sunuyor.





Delonghi Tam Otomatik Kahve Makinesi 15.990 TL





Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL

Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.990 TL

Kumtel XXL Midi Fırın 3.190 TL

Philips Airfryer 3.790 TL

Abdullah Efendi Keyif Közde Sütlü Türk Kahve Makinesi 1.590 TL

Fakir Tosty 6 Dilim Tost Makinesi 2.390 TL

Fakir Brilla Buharlı Ütü 1.375 TL

Altus Mini Ütü 890 TL



























