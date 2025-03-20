BİM mağazalarındaki 21 Mart Cuma aktüel indirimleri yayımlandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da BİM, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla müşterilerine fırsatlar sunuyor. Elektronik ürünlerden ev eşyalarına, giyimden oyuncaklara kadar birçok farklı kategoride fırsatlar bu hafta da sizleri bekliyor. İşte, BİM 21 Mart aktüel kataloğu ile dikkat çeken ürünler ve fiyatlar!

1 /5 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 21 MART 2025 Kalın Teker Elektrikli Bisiklet RSI X Pro 19.990 TL Casper VIA M40 Cep Telefonu 6.490 TL Tecno Spark GO 2024 Cep Telefonu 5.750 TL Kablosuz Şarj Cihazı Hoparlörlü 925 TL Para Sayma Makinesi 2.250 TL Menzil Genişletici 499 TL Ahşap Çocuk Yatağı 1.490 TL 2 Fonksiyonlu Batarya Ucu 89 TL 2 Fonksiyonlu 720 derece dönen Batarya Ucu 89 TL Senna 65 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV 20.990 TL



















2 /5 Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.950 TL

Mikrodalga Fırın 1.990 TL Stand Mikser 4.250 TL Vakum Makinesi 999 TL Türk Kahve Makinesi 1.390 TL Heifer Pro X Şarjlı Süpürge 4.950 TL Philips Ekmek Kızartma Makinesi 999 TL Su Isıtıcı 999 TL Doğrayıcı 1.450 TL Onvo Dijital Çay Makinesi 1.690 TL Soğuk Tutucu İçecek ve Makyaj Dolabı 1.250 TL



















3 /5 Çelik Tepsi 29x45 cm 299 TL

Kare Saklama Kabı Seti ~3x750ml 35 TL Kulplu Badya Seti 69,50 TL Matara 530 ml 99 TL 3'lü Bıçak Seti 199 TL Güveç Tencere 109 TL Tefal 28 cm Wok Tava 679 TL Tefal Simplicty Tava 32 cm 649 TL Şef Bıçağı 349 TL Santoku Bıçağı 279 TL

















4 /5 Peynir Sunum Tablası 289 TL

Ahşap Boncuk Detaylı Hasır Sepet Büyük Boy 329 TL Ahşap Boncuk Detaylı Hasır Sepet Midi Boy 249 TL Ahşap Boncuk Detaylı Hasır Tepsi 299 TL Cam Vazo 229 TL Cam Büyük Kase 169 TL Cam Ayaklı Meyvelik 299 TL Cam 6’lı Kase 249 TL Cam Kurabiyelik 119 TL













