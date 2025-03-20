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BİM 21-25 Mart Aktüel Kataloğu Yayınlandı! 48 Parça Yemek Takımı, Çelik Çaydanlık, 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Seti...

BİM 21-25 Mart Aktüel Kataloğu Yayınlandı! 48 Parça Yemek Takımı, Çelik Çaydanlık, 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Seti...

Tuğba Güner
15:5320/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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BİM mağazalarındaki 21 Mart Cuma aktüel indirimleri yayımlandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da BİM, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla müşterilerine fırsatlar sunuyor. Elektronik ürünlerden ev eşyalarına, giyimden oyuncaklara kadar birçok farklı kategoride fırsatlar bu hafta da sizleri bekliyor. İşte, BİM 21 Mart aktüel kataloğu ile dikkat çeken ürünler ve fiyatlar!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 21 MART 2025

Kalın Teker Elektrikli Bisiklet RSI X Pro 19.990 TL

Casper VIA M40 Cep Telefonu 6.490 TL

Tecno Spark GO 2024 Cep Telefonu 5.750 TL

Kablosuz Şarj Cihazı Hoparlörlü 925 TL

Para Sayma Makinesi 2.250 TL

Menzil Genişletici 499 TL

Ahşap Çocuk Yatağı 1.490 TL

2 Fonksiyonlu Batarya Ucu 89 TL

2 Fonksiyonlu 720 derece dönen Batarya Ucu 89 TL

Senna 65 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV 20.990 TL










Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.950 TL


Mikrodalga Fırın 1.990 TL

Stand Mikser 4.250 TL

Vakum Makinesi 999 TL

Türk Kahve Makinesi 1.390 TL

Heifer Pro X Şarjlı Süpürge 4.950 TL

Philips Ekmek Kızartma Makinesi 999 TL

Su Isıtıcı 999 TL

Doğrayıcı 1.450 TL

Onvo Dijital Çay Makinesi 1.690 TL

Soğuk Tutucu İçecek ve Makyaj Dolabı 1.250 TL










Çelik Tepsi 29x45 cm 299 TL


Kare Saklama Kabı Seti ~3x750ml 35 TL

Kulplu Badya Seti 69,50 TL

Matara 530 ml 99 TL

3'lü Bıçak Seti 199 TL

Güveç Tencere 109 TL

Tefal 28 cm Wok Tava 679 TL

Tefal Simplicty Tava 32 cm 649 TL

Şef Bıçağı 349 TL

Santoku Bıçağı 279 TL









Peynir Sunum Tablası 289 TL


Ahşap Boncuk Detaylı Hasır Sepet Büyük Boy 329 TL

Ahşap Boncuk Detaylı Hasır Sepet Midi Boy 249 TL

Ahşap Boncuk Detaylı Hasır Tepsi 299 TL

Cam Vazo 229 TL

Cam Büyük Kase 169 TL

Cam Ayaklı Meyvelik 299 TL

Cam 6’lı Kase 249 TL

Cam Kurabiyelik 119 TL








Güral Porselen 48 Parça Altın File Rölyefli Yemek Takımı 3.290 TL


Emsan Çatal Kaşık Bıçak Seti 1.799 TL

Sedef İşlemeli Hasır Tepsi 399 TL

Altın Rimli Meşrubat Bardağı ~470 cc 189 TL

Altın Rimli Su Bardağı 345 cc 159 TL

Altın Rimli Ayaklı Su Bardağı ~350 cc 229 TL

Gold Peçete Yüzüğü 3,5 cm 129 TL

Alüminyum Döküm Kek Kalıbı 24 cm 399 TL

Çelik Çaydanlık 1-2 L 1.099 TL

Emsan Derin Çelik Tencere 799 TL

Emsan Karnıyarık Çelik Tencere 799 TL










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