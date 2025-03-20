BİM mağazalarındaki 21 Mart Cuma aktüel indirimleri yayımlandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da BİM, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla müşterilerine fırsatlar sunuyor. Elektronik ürünlerden ev eşyalarına, giyimden oyuncaklara kadar birçok farklı kategoride fırsatlar bu hafta da sizleri bekliyor. İşte, BİM 21 Mart aktüel kataloğu ile dikkat çeken ürünler ve fiyatlar!
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 21 MART 2025
Kalın Teker Elektrikli Bisiklet RSI X Pro 19.990 TL
Casper VIA M40 Cep Telefonu 6.490 TL
Tecno Spark GO 2024 Cep Telefonu 5.750 TL
Kablosuz Şarj Cihazı Hoparlörlü 925 TL
Para Sayma Makinesi 2.250 TL
Menzil Genişletici 499 TL
Ahşap Çocuk Yatağı 1.490 TL
2 Fonksiyonlu Batarya Ucu 89 TL
2 Fonksiyonlu 720 derece dönen Batarya Ucu 89 TL
Senna 65 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV 20.990 TL
Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.950 TL
Mikrodalga Fırın 1.990 TL
Stand Mikser 4.250 TL
Vakum Makinesi 999 TL
Türk Kahve Makinesi 1.390 TL
Heifer Pro X Şarjlı Süpürge 4.950 TL
Philips Ekmek Kızartma Makinesi 999 TL
Su Isıtıcı 999 TL
Doğrayıcı 1.450 TL
Onvo Dijital Çay Makinesi 1.690 TL
Soğuk Tutucu İçecek ve Makyaj Dolabı 1.250 TL
Çelik Tepsi 29x45 cm 299 TL
Kare Saklama Kabı Seti ~3x750ml 35 TL
Kulplu Badya Seti 69,50 TL
Matara 530 ml 99 TL
3'lü Bıçak Seti 199 TL
Güveç Tencere 109 TL
Tefal 28 cm Wok Tava 679 TL
Tefal Simplicty Tava 32 cm 649 TL
Şef Bıçağı 349 TL
Santoku Bıçağı 279 TL
Peynir Sunum Tablası 289 TL
Ahşap Boncuk Detaylı Hasır Sepet Büyük Boy 329 TL
Ahşap Boncuk Detaylı Hasır Sepet Midi Boy 249 TL
Ahşap Boncuk Detaylı Hasır Tepsi 299 TL
Cam Vazo 229 TL
Cam Büyük Kase 169 TL
Cam Ayaklı Meyvelik 299 TL
Cam 6’lı Kase 249 TL
Cam Kurabiyelik 119 TL
Güral Porselen 48 Parça Altın File Rölyefli Yemek Takımı 3.290 TL
Emsan Çatal Kaşık Bıçak Seti 1.799 TL
Sedef İşlemeli Hasır Tepsi 399 TL
Altın Rimli Meşrubat Bardağı ~470 cc 189 TL
Altın Rimli Su Bardağı 345 cc 159 TL
Altın Rimli Ayaklı Su Bardağı ~350 cc 229 TL
Gold Peçete Yüzüğü 3,5 cm 129 TL
Alüminyum Döküm Kek Kalıbı 24 cm 399 TL
Çelik Çaydanlık 1-2 L 1.099 TL
Emsan Derin Çelik Tencere 799 TL
Emsan Karnıyarık Çelik Tencere 799 TL