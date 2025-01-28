BİM 28-29 Ocak aktüel kataloğu, yeni haftada birbirinden cazip indirimlerle müşterilerine sunuluyor. Haftalık fırsat broşüründe gıda ürünlerinden temizlik malzemelerinden, temel gıdaya, kozmetikten, elektronik aletlere, mutfak araç gereçlerinden, örgü hobi ürünlerine kadar birçok kategoride avantajlı fiyatlar yer alıyor. Bu hafta özellikle benzinli jenaretör, hava temizleyici, espresso makinesi, buhar kazanlı ütü, buzdolabı bütçe dostu fiyatlarla raflarda olacak. İşte 28- 29 Ocak BİM aktüel kataloğu...
BİM, 28- 29 Ocak 2025 tarihli aktüelini yayınladı. Bu hafta markete başta kahve ve espresso makinesi olmak üzere; hava temizleyici, buzdolabı, taşınabilir güç istasyonu, kazanlı ütü geliyor. İşte, tüm detaylarıyla BİM 28- 29 aktüel Ocak kataloğu...
BİM AKTÜEL 28-29 OCAK AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA!
Leke Çıkarıcı Sprey 52,50 TL
Toz Deterjan 309,00 TL
Yüzey Temizleyici 65,00 TL
Ahşap Temizleyici 39,50 TL
Bulaşık Makinesi Temizleyici 32,50 TL
BİM'DE BU HAFTA!
Dana Islak Hamburger 59,50 TL
Süt 22,50 TL
Ayran 47,50 TL
Tost Peyniri 369,00 TL
BİM 29 OCAK 2025 AKTÜELİ
Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı DFROST 204L 10.990 TL
Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 11.950 TL
Deposuz Su Arıtma Cihazı 5.290 TL
Toshiba Hava Temizleyici 5.990 TL
Kahve Makinesi 12,990 TL
Buhar Kazanlı Ütü 5,790 TL
Benzinli Jeneratör 10,990 TL
Taşınabilir Güç İstasyonu 19,975 TL