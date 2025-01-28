BİM, 28- 29 Ocak 2025 tarihli aktüelini yayınladı. Bu hafta markete başta kahve ve espresso makinesi olmak üzere; hava temizleyici, buzdolabı, taşınabilir güç istasyonu, kazanlı ütü geliyor. İşte, tüm detaylarıyla BİM 28- 29 aktüel Ocak kataloğu...