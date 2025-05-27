BİM 27-30 Mayıs 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı. BİM'in güncel kataloğunda yer alan güncel ürünler, alışveriş tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 27-30 Mayıs 2025 tarihlerinde BİM'de klimadan vantilatöre, televizyondan çelik kasaya, katlanır elektrikli bisikletten oto minderine, ankastre setten kablosuz buharlı ütüye kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. İşte haftanın indirimli ürünleri listesi...
BİM 27 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Peros Toz Deterjan 12 Kg 329 TL
- Molfix Ultra Fırsat Paketi 329 TL
- Solo Bambu Tuvalet Kağıdı 48'li 289 TL
- Solo Bambu Kağıt Havlu 169 TL
- Familia Dev Havlu 39 TL
- Solo Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü 69 TL
- Kotex Hijyenik Ped Ultra 79 TL
- Blume Peçete 200'lü 39 TL
- Bingo Sıvı Bulaşık Deterjanı 1500 ml 72,50 TL
- Bind Activit Bulaşık Makinesi Kapsül 30'lu 149 TL
BİM 27 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Efor Bergamot Aromalı Siyah Çay 500 gr 75 TL
- Master Nut Kavrulmuş Tuzlu İç Badem 140 gr 74,50 TL
- Keyifçe Antep Fıstığı 500 gr 330 TL
- Osmaneli Ayva Lokumu 400 gr 89 TL
- Abdullah Efendi Türk Kahvesi Çeşitleri 100 gr 29,50 TL
- Gold Selectıon Tchibo Çözünebilir Kahve 75 gr 99 TL
- Kınık Maden Suyu 6x200 ml 29,50 TL
- Limy Aromalı İçecek Çeşitleri 39,50 TL
- Sarelle Duo Sütlü Kakaolu Fındık Kreması 350 gr 109 TL
- Hero Goodies Meyve ve Sebzeli Püre 100 gr 49 TL
BİM 30 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.690 TL
- Onvo Mikrodalga Fırın 2.499 TL
- Kumtel Buharlı Ütü 1.990 TL
- Heifer Power X Şarjlı Süpürge 4.790 TL
- Kumtel 5+1 Çekmece Dondurucu 10.990 TL
- Kumtel Derin Dondurucu 6.900 TL
- Heifer Mini Blender Set 1.449 TL
- Çok Amaçlı El Tartısı 349 TL
- Kumtel Elektrikli Barbekü 1.199 TL
- Arzum Shake'n Take Joy Sport Sürahi Blender 1.650 TL
- Kumtel Elektrikli Bıçak Bileyici 890 TL
- Philisp Süpürge 6.190 TL
BİM 30 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- OLA EB2 Elektrikli Bisiklet 14.950 TL
- OLA Katlanır Elektrikli Bisiklet 22.900 TL
BİM 30 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- TCL 12.000 BTU Klima 24.990 TL
- Kumtel Kule Tipi Vantilatör 1.390 TL
- TCL 43' Full HD Android Smart Led Tv 11.750 TL
- LG 50' 4K Ultra HD Nanocell Tv 27.900 TL
- Senna 32' HD Ready Uydu Alıcılı Tv 4.390 TL
- Casper VIA X40 Cep Telefonu 9.250 TL
- Guardian Smart Çelik Kasa 1.950 TL
- Sinek Kovucu 199 TL
- Elektrikli Sinek Öldürücü 219 TL
- Gece Lambası 65 TL
BİM 30 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Chef's Karnıyarık Tenceresi 26 cm 429 TL
- Chef's Pro Wok Tava 28 cm 299 TL
- Berlin Düdüklü Tencere Seti 2'li 1.199 TL
- Berlin Aşure Tenceresi 799 TL
- Berlin Çaydanlık 599 TL
- Bonera Alüminyum Döküm 7 Gözlü Pankek Tavası 399 TL
- Bonera Alüminyum Döküm Sahan Seti 2'li 549 TL
- Demir Döküm Yuvarlak Izgara Tava 949 TL
- Gold Metal Yuvarlak Sunum Tepsisi 39 TL
- Ahşap Kulplu Metal Tepsi 229 TL
- Vileda Spino Ultra Yedek Paspas 99 TL
- Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 729 TL
- Banyo Seti 5'li 349 TL
- Glass in love Sıvı Cam Sabunluk 119 TL
- İki Katlı Şampuanlık 199 TL
BİM 30 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Kadın Şort Takım 329 TL
- Erkek Şort Takım 255 TL
- Bebek Alt Açma Pedi 139 TL
- Koltuk Örtüsü 170x210 cm 149 TL
- Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 249 TL
- Kapitoneli Yastık 179 TL
- Flamlı Eşarp 79 TL
- Yastık Alezi 2'li 129 TL
- Saç Kurutma Beresi 79 TL
- Fırfırlı Dikişsiz Bone 59 TL
- Düz Dikişsiz Bone 44,50 TL
BİM 30 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 729 TL
- İki Katlı Şampuanlık 199 TL
- Salata Servis Seti 32,50 TL
BİM 30 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Büyük Boy PP Valiz 879 TL
- Orta Boy PP Valiz 759 TL
- Küçük Boy PP Valiz 689 TL
- Valiz Organizer Set 6'lı 99 TL
- Çamaşır Sepeti 229 TL
- Kadın Hasır El Çantası 259 TL
BİM 30 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Gokidy Eğlenceli Refleks Oyuncağı 189 TL
- Oyuncak Uçak Garajı 399 TL
- Robota Dönüşen Araçlar 69 TL
BİM 30 MAYIS 2025 AKTÜEL KATALOĞU
- Zeki Bebek Kütüphanesi 279 TL
- Oyuncak İş Araçları 119 TL
- Denge Oyunu 119 TL