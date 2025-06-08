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BORSA İSTANBUL AÇILIŞ KAPANIŞ TARİHİ: Borsa ne zaman açılacak, bayram tatilinde açık mı, kapalı mı?

BORSA İSTANBUL AÇILIŞ KAPANIŞ TARİHİ: Borsa ne zaman açılacak, bayram tatilinde açık mı, kapalı mı?

10:448/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Kurban Bayramı tatili süresince kamu kurumlarıyla birlikte Borsa İstanbul’un da çalışma takvimi merak konusu oldu. Bayramın 4,5 gün tatil ilan edilmesiyle birlikte BIST’te işlemler 5 Haziran Perşembe yarım gün seansla sınırlı kaldı. Tatil boyunca işlemler durdurulurken yatırımcılar, borsanın yeniden açılacağı tarihi araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı’nda borsa açık mı, BIST ne zaman işlem almaya başlayacak?

Bayram tatilinde işlem yapmayı planlayan yatırımcıların gözü Borsa İstanbul’un (BIST) tatil takvimine çevrildi. Kurban Bayramı nedeniyle 5 Haziran Perşembe günü yarım gün açık kalan BIST, seans sonrası kapanışa geçti. Tatil sonrası yatırım işlemlerinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İşte, Borsa İstanbul’un bayram sonrası açılacağı tarih ve seans saatlerine dair detaylar...

BORSA İSTANBUL BAYRAMDA AÇIK MI?

Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

Pay Piyasasında, işlemlerin takası 10 Haziran Salı günü, 4 Haziran 2025 Çarşamba ve 5 Haziran 2025 Perşembe tarihli işlemlerin takası 11 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Ayrıca 5 Haziran Perşembe günü Borsa İstanbul'da yarım gün seans yapıldı.

Öte yandan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda 5 Haziran'da fiziki teslimat, 6,7,8,9 Haziran'da takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILACAK?

Borsa İstanbul'da işlemlerin takası Kurban Bayramı dolayısıyla 10 Haziran'da yapılacak.

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