19 Mayıs Pazartesi yani bugün tatil mi, 19 Mayıs'ta bugün okullar tatil mi, yarım gün mü? sorusu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda tüm kademelerde sorgulamalar başladı. Veliler, öğrenciler ve öğretmenler bu doğrultuda planlarını çıkarıyor. Bugün okullar yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak? İşte ayrıntılar...
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ Bugün okullar yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak 19 Mayıs Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlanacak
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle okulların tatil olup olmadığı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Veliler, öğrenciler ve öğretmenler, 19 Mayıs Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığını sorguluyor. MEB takvimi ve resmi tatil günleri gözden geçirilerek, bayram coşkusunun yanı sıra tatil planları yapılmaya çalışılıyor.
19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla resmi tatil kapsamında yer alıyor. Bu doğrultuda okullarda da derslere 1 günlük ara verilecek.
19 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil olacak.
RESMİ TATİL GÜNLERİ 2025
19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı - Pazartesi
Kurban Bayramı 6-7-8-9 Haziran / Cuma-Cumartesi-Pazar-Pazartesi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Salı
30 Ağustos Zafer Bayramı - Cumartesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - Çarşamba
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
MEB takviminde belirtildiği üzere okullar bu yıl 20 Haziran tarihinde kapanacak. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimini de paylaştı.
OKULLAR 20 MAYIS’TA AÇIK MI?
20 Mayıs Salı günü, okullar eğitimine kaldığı yerden devam edecektir. 19 Mayıs’ta yapılan tatilin ardından, tüm eğitim kurumları 20 Mayıs’tan itibaren normal eğitim takvimine devam edecektir.