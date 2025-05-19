BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ Bugün okullar yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak 19 Mayıs Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlanacak

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle okulların tatil olup olmadığı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Veliler, öğrenciler ve öğretmenler, 19 Mayıs Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığını sorguluyor. MEB takvimi ve resmi tatil günleri gözden geçirilerek, bayram coşkusunun yanı sıra tatil planları yapılmaya çalışılıyor.