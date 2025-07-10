'ÇOK KURAK BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ'





Tek, “Çok kurak bir dönemden geçiyoruz. Bu karakterimi daha ileriki yıllarda da tekrar yani rastlamamız çok mümkün. Gözüküyor çünkü iklim değişikliği kaynaklı sıcaklık aslında artık daha fazla hissetmeye Ağustos ayında da yine sıcak hava dalgaları gözüküyor. Şimdi şöyle bir kıyaslama yapmak istiyorum. Geçen sene küresel manada en sıcak yıldı. Yani tap noktaya çıkmıştı. Bu sene küresel manada 2024'e çok yaklaşamayacak gözüküyor ama bölgemiz geçen senede o küresel sıcaklıklardan etkilenmişti ve yüksek sıcaklıkları görmüştük Bu sene yine ülkemiz açısından en yüksek yani daha doğrusu ortalamalar anlamında sıcaklıklara baktığımızda en sıcak yıl olma olasılığı bulunuyor. Tabii ki daha yılın tamamlamasına daha zaman var ama şu ana kadar geldiğimizde yaşadığımız sıcak hava dalgaları bunu bize işaret ediyor" dedi.