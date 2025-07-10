Türkiye, 2025 Haziran ayını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) raporlarına göre son 55 yılın en sıcak 4. Haziran ayı olarak geride bıraktı. Ülke genelinde rekor sıcaklıklar ölçülürken, dün yaşanan bunaltıcı havanın ardından bugün İstanbul'a Balkanlar'dan gelen serin hava dalgasıyla 8 derecelik belirgin bir düşüş yaşandı. Peki, bugün hava kaç derece? İşte 10 Temmuz Meteoroloji verilerine göre İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu
İstanbul başta olmak üzere birçok şehrimiz 9 Temmuz Çarşamba günü resmen kavruldu. Yer yer asfalt sıcaklığının 50 dereceyi bulduğu İstanbul için uzmanlardan peş peşe uyarılar geldi. Özellikle yaşlılar ve çocuklar sıcak havaya karşı uyarılırken sevindiren haber ise Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'ten geldi. Tek, havaların ne zaman serinleyeceğini açıkladı.
Peki havalar ne zaman serinleyecek? Sıcak hava devam edecek mi? Bugün hava kaç derece?
Sıcaklıklar önce yükseldi
Hafta boyunca yapılan uyarıların ardından bugün kent genelinde ortalama sıcaklık 35 dereceye kadar yükseldi. Saat 13.20 itibarıyla sıcaklıklar Tuzla ve Çekmeköy'de 39, Şile'de 38, Eyüpsultan, Kartal, Sarıyer ve Ümraniye'de 37 derece ölçüldü.
Trafikte seyreden bazı araçlarda ortam sıcaklığının 40 dereceye çıktığı görüldü.
İSTANBUL'A SERİN NEFES: TERMOMETRELER 8 DERECE DÜŞTÜ!
Dün yurt genelinde yaşanan kavurucu sıcaklıkların etkisiyle İstanbul'da Tuzla ve Çekmeköy'de 39, Şile'de 38, Eyüpsultan, Kartal, Sarıyer ve Ümraniye'de 37 derece ölçülen sıcaklıklar, bugün hissedilir şekilde azaldı. Balkanlar üzerinden gelen serin hava dalgasıyla şehirde 8 derecelik ani bir düşüş yaşandı. Dünkü yüksek değerler göz önüne alındığında, bugün İstanbul'un bu ilçelerinde sıcaklıkların 29 ila 31 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Bu ani serinleme, yaz sıcağından bunalan İstanbullulara adeta nefes aldırdı.
BUGÜN HAVA KAÇ DERECE? 10 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE
Genel olarak Türkiye'nin batı ve iç kesimleri güneşli ve sıcak bir gün geçiriyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar 30'lu derecelerin ortalarına kadar çıkıyor (örneğin İzmir 38, Antalya 39 derece). İç Anadolu'da da sıcaklıklar yüksek seyrediyor. Karadeniz'in doğu kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor (örneğin Rize, Artvin çevreleri). Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkıyor (örneğin Şanlıurfa 42, Diyarbakır 41 derece).
'15 TEMMUZ'DAN SONRA SICAKLIKLAR ARTACAK'
Tek, “Ayın 15'ine kadar bu şekilde devam eden bir hava var. Yani kuzeyde biraz daha mevsim normallerine inmiş. Güney bölgelerde yine sıcaklıkların devam ettiği bir hava var ama ayın 15'inden sonra üç dört gün boyunca bu yağışları görüyor olacağız. Ama temmuzun son periyodunda da yine bir sıcak hava dalgası uzun vadede gözüküyor. Ha Temmuz ayını bir şekilde kapatacağız gözüküyor. Tabii ki bu arada yağışlar da ortalamaların çok altında kaldı" ifadelerini kullandı.
'ÇOK KURAK BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ'
Tek, “Çok kurak bir dönemden geçiyoruz. Bu karakterimi daha ileriki yıllarda da tekrar yani rastlamamız çok mümkün. Gözüküyor çünkü iklim değişikliği kaynaklı sıcaklık aslında artık daha fazla hissetmeye Ağustos ayında da yine sıcak hava dalgaları gözüküyor. Şimdi şöyle bir kıyaslama yapmak istiyorum. Geçen sene küresel manada en sıcak yıldı. Yani tap noktaya çıkmıştı. Bu sene küresel manada 2024'e çok yaklaşamayacak gözüküyor ama bölgemiz geçen senede o küresel sıcaklıklardan etkilenmişti ve yüksek sıcaklıkları görmüştük Bu sene yine ülkemiz açısından en yüksek yani daha doğrusu ortalamalar anlamında sıcaklıklara baktığımızda en sıcak yıl olma olasılığı bulunuyor. Tabii ki daha yılın tamamlamasına daha zaman var ama şu ana kadar geldiğimizde yaşadığımız sıcak hava dalgaları bunu bize işaret ediyor" dedi.