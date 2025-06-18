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Bugün kimin maçı var, bugünkü maçlar hangileri? 18 Haziran 2025 Çarşamba canlı maç programı

Bugün kimin maçı var, bugünkü maçlar hangileri? 18 Haziran 2025 Çarşamba canlı maç programı

17:5318/06/2025, Çarşamba
G: 18/06/2025, Çarşamba
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Bugün hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var sorusunun cevabı, futbolseverler için büyük bir merak konusu. 18 Haziran 2025 Çarşamba günü, birbirinden heyecanlı karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Hem uluslararası arenada hem de yerel liglerde kritik mücadeleler izlenecek. Bugün FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA U21 Avrupa Şampiyonası ve Çin Süper Ligi'nde heyecan dolu maçlar oynanacak. İşte bugünkü maçlara dair detaylar:

Bugün futbolseverleri heyecanlı maçlar bekliyor. Bugün hangi maçlar var? Futbolseverler için heyecan dolu bir gün! Bugün kimin maçı var sorusunun cevabı merak konusu. FiFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA U21 Avrupa Şampiyonası karşılaşmaları devam ediyor.

Bugün kimin maçı var?

01:00 Ulsan 0-1 Mamelodi Sundowns FiFA Kulüpler Dünya Kupası TRT Spor

03:15 Curaçao 0-0 El Salvador Concacaf Gold Cup Concacaf Youtube

04:00 Monterrey 1-1 Inter FiFA Kulüpler Dünya Kupası TRT Spor


05:30 Kanada 1-1 Honduras Concacaf Gold Cup Concacaf Youtube 

14:35 Henan Songshan Longmen 1-3 Shanghai Port Çin Süper Ligi Tuttur TV


15:00 Shenzhen FC - Wuhan Three Towns Çin Süper Ligi Tuttur TV

19:00 Manchester City - Wydad FiFA Kulüpler Dünya Kupası TRT 1

19:00 Danimarka - Finlandiya UEFA U21 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv

19:00 Hollanda - Ukrayna UEFA U21 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv

20:00 Lilleström - Asane Norveç 1. Ligi Tuttur TV

20:00 Ranheim - Start Norveç 1. Ligi Tuttur TV

22:00 Real Madrid - Al Hilal FiFA Kulüpler Dünya Kupası TRT 1

22:00 İngiltere - Almanya UEFA U21 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv

22:00 Slovenya - Çekya UEFA U21 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv


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#FIFA Kulüpler Dünya Kupası
#Avrupa U21 Şampiyonası
#Avrupa U19 Şampiyonası
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Bugün kimin maçı var, bugünkü maçlar hangileri? 18 Haziran 2025 Çarşamba canlı maç programı