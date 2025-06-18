Bugün hangi maçlar var sorusunun cevabı, futbolseverler için büyük bir merak konusu. 18 Haziran 2025 Çarşamba günü, birbirinden heyecanlı karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Hem uluslararası arenada hem de yerel liglerde kritik mücadeleler izlenecek. Bugün FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA U21 Avrupa Şampiyonası ve Çin Süper Ligi'nde heyecan dolu maçlar oynanacak. İşte bugünkü maçlara dair detaylar:

1 /6 Bugün futbolseverleri heyecanlı maçlar bekliyor. Bugün hangi maçlar var? Futbolseverler için heyecan dolu bir gün! Bugün kimin maçı var sorusunun cevabı merak konusu. FiFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA U21 Avrupa Şampiyonası karşılaşmaları devam ediyor.

2 /6 Bugün kimin maçı var? 01:00 Ulsan 0-1 Mamelodi Sundowns FiFA Kulüpler Dünya Kupası TRT Spor 03:15 Curaçao 0-0 El Salvador Concacaf Gold Cup Concacaf Youtube 04:00 Monterrey 1-1 Inter FiFA Kulüpler Dünya Kupası TRT Spor



3 /6 05:30 Kanada 1-1 Honduras Concacaf Gold Cup Concacaf Youtube 14:35 Henan Songshan Longmen 1-3 Shanghai Port Çin Süper Ligi Tuttur TV



4 /6 15:00 Shenzhen FC - Wuhan Three Towns Çin Süper Ligi Tuttur TV 19:00 Manchester City - Wydad FiFA Kulüpler Dünya Kupası TRT 1 19:00 Danimarka - Finlandiya UEFA U21 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv

5 /6 19:00 Hollanda - Ukrayna UEFA U21 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv 20:00 Lilleström - Asane Norveç 1. Ligi Tuttur TV 20:00 Ranheim - Start Norveç 1. Ligi Tuttur TV