Bugün hangi maçlar var sorusunun cevabı, futbolseverler için büyük bir merak konusu. 18 Haziran 2025 Çarşamba günü, birbirinden heyecanlı karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Hem uluslararası arenada hem de yerel liglerde kritik mücadeleler izlenecek. Bugün FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA U21 Avrupa Şampiyonası ve Çin Süper Ligi'nde heyecan dolu maçlar oynanacak. İşte bugünkü maçlara dair detaylar:
Bugün futbolseverleri heyecanlı maçlar bekliyor. Bugün hangi maçlar var? Futbolseverler için heyecan dolu bir gün! Bugün kimin maçı var sorusunun cevabı merak konusu. FiFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA U21 Avrupa Şampiyonası karşılaşmaları devam ediyor.
Bugün kimin maçı var?
01:00 Ulsan 0-1 Mamelodi Sundowns FiFA Kulüpler Dünya Kupası TRT Spor
03:15 Curaçao 0-0 El Salvador Concacaf Gold Cup Concacaf Youtube
04:00 Monterrey 1-1 Inter FiFA Kulüpler Dünya Kupası TRT Spor
05:30 Kanada 1-1 Honduras Concacaf Gold Cup Concacaf Youtube
14:35 Henan Songshan Longmen 1-3 Shanghai Port Çin Süper Ligi Tuttur TV
15:00 Shenzhen FC - Wuhan Three Towns Çin Süper Ligi Tuttur TV
19:00 Manchester City - Wydad FiFA Kulüpler Dünya Kupası TRT 1
19:00 Danimarka - Finlandiya UEFA U21 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv
19:00 Hollanda - Ukrayna UEFA U21 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv
20:00 Lilleström - Asane Norveç 1. Ligi Tuttur TV
20:00 Ranheim - Start Norveç 1. Ligi Tuttur TV
22:00 Real Madrid - Al Hilal FiFA Kulüpler Dünya Kupası TRT 1
22:00 İngiltere - Almanya UEFA U21 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv
22:00 Slovenya - Çekya UEFA U21 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv