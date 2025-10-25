Günün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Seria A, Ligue 1, Bundesliga ve Suudi Arabistan - Pro Lig maçları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Bu akşam maç var mı? Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta? 25 Ekim Cumartesi bugünkü maç programı.
25 EKİM CUMARTESİ KİMİN MAÇI VAR?
SÜPER LİG
17:00 Kocaelispor - Alanyaspor (beIN Sports 1)
20:00 Trabzonspor - Eyüpspor (beIN Sports 1)
1. LİG
13:30 Sarıyer - Manisa FK (TRT Spor)
13:30 Adana Demirspor - Van Spor FK (TRT Tabii Spor 6)
16:00 Pendikspor - Serik Spor (TRT Spor)
19:00 Sakaryaspor - Keçiörengücü (TRT Spor)
PREMIER LİG
17:00 Newcastle United - Fulham (beIN Sports MAX 1)
17:00 Chelsea - Sunderland (beIN Sports 3)
19:30 Manchester United - Brighton & Hove Albion (beIN Sports 3)
22:00 Brentford - Liverpool (beIN Sports 3)
LA LIGA
15:00 Girona - Real Oviedo (S Sport, S Sport Plus)
17:15 Espanyol - Elche (S Sport, S Sport Plus)
19:30 Athletic Bilbao - Getafe (S Sport, S Sport Plus)
22:00 Valencia - Villarreal (S Sport, S Sport Plus)
SERIE A
16:00 Udinese - Lecce
16:00 Parma - Como (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)
19:00 Napoli - Inter (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)
21:45 Cremonese - Atalanta (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 2)
LIGUE 1
18:00 Brest - PSG (beIN Sports 4)
20:00 Monaco - Toulouse (beIN Sports MAX 1)
22:05 Lens - Marsilya (beIN Sports MAX 1)
BUNDESLIGA
16:30 Hamburg - Wolfsburg (S Sport Plus)
16:30 Eintracht Frankfurt - St. Pauli (S Sport Plus, TiviBu Spor 3)
16:30 Augsburg - RB Leipzig (S Sport Plus, TiviBu Spor 4)
16:30 Mönchengladbach - Münih (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)
16:30 Hoffenheim - Heidenheim
19:30 Borussia Dortmund - Köln (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)