Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugünkü maçlar hangi kanalda? 25 Ekim Cumartesi bugünkü maç programı

Bugünkü maçlar hangi kanalda? 25 Ekim Cumartesi bugünkü maç programı

15:5125/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Günün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Seria A, Ligue 1, Bundesliga ve Suudi Arabistan - Pro Lig maçları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Bu akşam maç var mı? Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta? 25 Ekim Cumartesi bugünkü maç programı.

5 Ekim Cumartesi günü Süper Lig'de Trabzonspor, Eyüpspor'u konuk ediyor. Kocaelispor ise Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Hafta içi oynanan Avrupa maçları sebebiyle Süper Lig günü 2 maçla kapatırken 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga'da program yoğun. Bugünün maç listesi ve oynanacak maçların canlı yayın bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz.

25 EKİM CUMARTESİ KİMİN MAÇI VAR?


SÜPER LİG


17:00 Kocaelispor - Alanyaspor (beIN Sports 1)

20:00 Trabzonspor - Eyüpspor (beIN Sports 1)


1. LİG


13:30 Sarıyer - Manisa FK (TRT Spor)

13:30 Adana Demirspor - Van Spor FK (TRT Tabii Spor 6)

16:00 Pendikspor - Serik Spor (TRT Spor)

19:00 Sakaryaspor - Keçiörengücü (TRT Spor)

PREMIER LİG

17:00 Newcastle United - Fulham (beIN Sports MAX 1)

17:00 Chelsea - Sunderland (beIN Sports 3)







19:30 Manchester United - Brighton & Hove Albion (beIN Sports 3)


22:00 Brentford - Liverpool (beIN Sports 3)

LA LIGA

15:00 Girona - Real Oviedo (S Sport, S Sport Plus)

17:15 Espanyol - Elche (S Sport, S Sport Plus)

19:30 Athletic Bilbao - Getafe (S Sport, S Sport Plus)

22:00 Valencia - Villarreal (S Sport, S Sport Plus)






SERIE A


16:00 Udinese - Lecce

16:00 Parma - Como (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

19:00 Napoli - Inter (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

21:45 Cremonese - Atalanta (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 2)

LIGUE 1

18:00 Brest - PSG (beIN Sports 4)

20:00 Monaco - Toulouse (beIN Sports MAX 1)

22:05 Lens - Marsilya (beIN Sports MAX 1)

BUNDESLIGA

16:30 Hamburg - Wolfsburg (S Sport Plus)

16:30 Eintracht Frankfurt - St. Pauli (S Sport Plus, TiviBu Spor 3)

16:30 Augsburg - RB Leipzig (S Sport Plus, TiviBu Spor 4)

16:30 Mönchengladbach - Münih (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)

16:30 Hoffenheim - Heidenheim

19:30 Borussia Dortmund - Köln (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)













#bugünkü maçlar
#maç programı
#süper lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
POMEM başvuruları ne zaman, başladı mı, POMEM başvuru kılavuzu yayınlandı mı?