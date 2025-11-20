Yeni Şafak
Bugünkü maçlar hangi kanalda? 20 Kasım 2025 bugünkü maç programı

13:2420/11/2025, Perşembe
Günün maçları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Milli aranın sona ermesinin ardından Süper Lig'in 13. haftası 22 Kasım'da başlayacak. Bugün oynanacak mücadeleleri merak eden sporseverler ise 20 Kasım 2025 bugünkü maçlar listesi araştırmalarına başladı. Bu akşam maç var mı? Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta? 20 Kasım 2025 bugünkü maç programı.

Milli aranın sona ermesiyle futbol dolu bir hafta sonuna hazırlanan sporseverler, bugünkü maçlar listesi için araştırmalarını hızlandırdı. Hafta içi ise 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nin oynanmasının ardından Cumartesi günü Süper Lig'in 13. haftası Kayserispor - Gaziantep FK maçıyla start alacak. Sporla dolu hafta sonuna şimdiden ısınmak isteyenler, bugünün maçlarını merak ediyor. Bugünün maç listesi ve oynanacak maçların canlı yayın bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz.

20 KASIM 2025 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ


UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

20:45 Twente - Atletico Madrid (Disney+)

23:00 Chelsea - Barcelona (Disney+)

23:00 PSG - Bayern München (Disney+)

23:00 OH Leuven - Roma (Disney+)






EuroLeague


20:30 Anadolu Efes - Barcelona (S Sport)

22:15 Panathinaikos - Dubai Basketball

22:30 Olimpia Milano - Hapel Tel Aviv

22:45 Real Madrid - Zalgiris









LİGLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?


Milli aranın sona ermesiyle birlikte lig maçlarının başlayacağı tarih belli oldu.

Trendyol 1. Lig, La Liga, Ligue 1, Bundesliga ve Suudi Arabistan Pro Lig'de milli aranın ardından ilk maçlar, 21 Kasım 2025 Cuma günü oynanacak.

Kalan ligler ise hafta sonu start alacak. Buna göre, Süper Lig'de 13. hafta, 23 Kasım 2025 Cumartesi günü başlayacak.







