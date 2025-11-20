Günün maçları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Milli aranın sona ermesinin ardından Süper Lig'in 13. haftası 22 Kasım'da başlayacak. Bugün oynanacak mücadeleleri merak eden sporseverler ise 20 Kasım 2025 bugünkü maçlar listesi araştırmalarına başladı. Bu akşam maç var mı? Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta? 20 Kasım 2025 bugünkü maç programı.

Milli aranın sona ermesiyle futbol dolu bir hafta sonuna hazırlanan sporseverler, bugünkü maçlar listesi için araştırmalarını hızlandırdı. Hafta içi ise 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nin oynanmasının ardından Cumartesi günü Süper Lig'in 13. haftası Kayserispor - Gaziantep FK maçıyla start alacak. Sporla dolu hafta sonuna şimdiden ısınmak isteyenler, bugünün maçlarını merak ediyor. Bugünün maç listesi ve oynanacak maçların canlı yayın bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz.

20 KASIM 2025 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 20:45 Twente - Atletico Madrid (Disney+) 23:00 Chelsea - Barcelona (Disney+) 23:00 PSG - Bayern München (Disney+) 23:00 OH Leuven - Roma (Disney+)











EuroLeague

20:30 Anadolu Efes - Barcelona (S Sport) 22:15 Panathinaikos - Dubai Basketball 22:30 Olimpia Milano - Hapel Tel Aviv 22:45 Real Madrid - Zalgiris
















