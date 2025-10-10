Günün maç takvimi 10 Ekim 2025 Cuma günü yakından takip ediliyor. Futbolseverleri yine heyecan dolu bir akşam bekliyor. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde sahne alacak takımlar, gruplarında avantaj yakalamak için kritik karşılaşmalara çıkıyor. Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte 10 Ekim maç programı ve saatleri.

1 /6 Bugünkü maçlar 10 Ekim Cuma günü oynanacak mücadeleleri kaçırmak istemeyen sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bu sebeple ''Bugün hangi maçlar var?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Günün maçları ve başlangıç saatleri belli oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 7. hafta heyecanı bugün oynanacak 8 maçla devam edecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 10 Ekim 2025 maç takvimi...

2 /6 10 EKİM 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - A Grubu 21:45 Almanya - Lüksemburg (Exxen) 21:45 Kuzey İrlanda - Slovakya (Exxen)





3 /6 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - B Grubu

21:45 İsveç - İsviçre (Exxen) 21:45 Kosova - Slovenya (Exxen)



4 /6 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - D Grubu

21:45 Fransa - Azerbaycan (Exxen) 21:45 İzlanda - Ukrayna (Exxen)



5 /6 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - J Grubu

17:00 Kazakistan - Lihtenştayn (Exxen) 21:45 Belçika - Kuzey Makedonya (Exxen)

