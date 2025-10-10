Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün saat kaçta, kimin maçı var? 10 Ekim 2025 bugünkü futbol maç programı ve saatleri

Bugün saat kaçta, kimin maçı var? 10 Ekim 2025 bugünkü futbol maç programı ve saatleri

15:1710/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Günün maç takvimi 10 Ekim 2025 Cuma günü yakından takip ediliyor. Futbolseverleri yine heyecan dolu bir akşam bekliyor. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde sahne alacak takımlar, gruplarında avantaj yakalamak için kritik karşılaşmalara çıkıyor. Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte 10 Ekim maç programı ve saatleri.

Bugünkü maçlar 10 Ekim Cuma günü oynanacak mücadeleleri kaçırmak istemeyen sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bu sebeple ''Bugün hangi maçlar var?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Günün maçları ve başlangıç saatleri belli oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 7. hafta heyecanı bugün oynanacak 8 maçla devam edecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 10 Ekim 2025 maç takvimi...

10 EKİM 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?


2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - A Grubu

21:45 Almanya - Lüksemburg (Exxen)

21:45 Kuzey İrlanda - Slovakya (Exxen)



2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - B Grubu


21:45 İsveç - İsviçre (Exxen)

21:45 Kosova - Slovenya (Exxen)


2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - D Grubu


21:45 Fransa - Azerbaycan (Exxen)

21:45 İzlanda - Ukrayna (Exxen)


2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - J Grubu


17:00 Kazakistan - Lihtenştayn (Exxen)

21:45 Belçika - Kuzey Makedonya (Exxen)


Basketbol Ligi


19.00 Beşiktaş Gain - Büyükçekmece (Bein Sports 5)


Euroleague


20.45 Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız (S Sport Plus)

21.15 Olympiakos - Dubai Basket (S Sport Plus)

21.30 Barcelona - Valencia (S Sport Plus)



#bugünkü maçlar
#süper lig
#maç programı
#eurolig
#dünya kupası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sürücü belgesi yenileme için son gün yaklaşıyor! Ehliyet yenileme işlemi zamana kadar yapılacak?