Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden fazla korunduğu Ramazan ayının son günlerine az bir zaman kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre, Ramazan 28 Şubat’ı 1 Mart’a bağlayan gece başlamıştı ve bu yıl Ramazan 29 gün sürecek. Peki, bugün 18 Mart 2025 Ramazan'ın kaçıncı günü? Ramazan'ın bitmesine kaç gün kaldı? İşte ayrıntılar.

1 /6 Ramazanayının son günü olan 20 Mart, Arefe Günü ile birlikte Ramazan’ın bitişini simgeliyor. Bu tarih aynı zamanda, Ramazan Bayramı’na bir gün kala manevi bir anlam taşırken, Bayram namazı 21 Mart’ta kılınacak.

2 /6 BUGÜN (18 MART) RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ?

Bugün 18 Mart 2025 Ramazan'ın 18. günüdür.

3 /6 RAMAZAN'IN BİTMESİNE KAÇ GÜN KALDI? Ramazan ayının bitmesine 12 gün, bayrama ise 13 gün kaldı. 29 Mart arife gününde son oruç tutulacak. 30 Mart'ta bayramın ilk günü idrak edilecek.

4 /6 RAMAZAN'IN SON GÜNÜ NE ZAMAN? 1 Mart'ta başlayan Ramazan ayı, 29 Mart Cumartesi günü sona erecek, Müslümanlar bu tarihte son kez iftar yapacak.

5 /6 2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN? Dini Günler Takvimine göre 2025 Kadir Gecesi 26 Mart Çarşamba gecesi idrak edilecek.