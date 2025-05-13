Bursluluk sınavı (İOKBS) 2025 sonuçları ne zaman, erken açıklanır mı? MEB İOKBS kılavuzunda sonuç tarihi duyuruldu

2025 yılı Bursluluk Sınavı’na (İOKBS) katılan binlerce öğrenci, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 27 Nisan’da gerçekleştirilen sınav, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin katılımıyla tamamlandı. Şimdi ise gözler, burs kazanan öğrencilerin belli olacağı sonuç ekranında. MEB takvimine göre sonuçların açıklanması için geri sayım başladı.
2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), binlerce öğrencinin burs alma hayaliyle katıldığı önemli bir sınav olarak tamamlandı. 27 Nisan’da gerçekleştirilen sınavın ardından, gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Burs hakkı kazanan öğrencilerin belli olacağı 2025 İOKBS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Öğrenciler ve veliler, MEB’in takvimini yakından takip ediyor.
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru kılavuzunda sınav sonuçlarının ilan edileceği tarih duyuruldu. Bursluluk sınavı sonuçları, 30 Mayıs Cuma günü erişime açılacak.
2025 İOKBS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar sınav sonuçlarını meb.gov.tr veya odsgm.meb.gov.tr adresinden sorgulayabilecek. Bursluluk sınav sonuçları ekranına adaylar doğum tarihi ve T.C. kimlik numaralarıyla giriş yapacak. Sonuç ekranında adayların toplam elde ettikleri puan ve sonuçlar yer alacak. “Kazandı” ifadesi yer alan adaylar burs alabilirken “Kazanamadı” sonucuyla karşılaşanlar ise burs hakkı elde edemeyecek.
İLK BURS ÖDEMESİ EKİM AYINDA
Bursluluk sınavı sonuçları erişime açıldıktan sonra burs hakkı elde eden öğrenciler belli olacak. Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenecek.
Bir eğitim öğretim yılında burs ödemeleri toplam 12 ay boyunca öğrenci adına açılan hesaplara aktarılıyor. Yaz tatili, ara tatil ve yarıyıl tatili gibi dönemlerde de burs ödemeleri devam ediyor.
TEMMUZ AYINDA BURS ÜCRETİ ARTACAK
Bursluluk ücretleri, memur maaşı katsayı oranlarına göre hesaplanıyor. Burs ödemeleri 2025 yılının Ocak ayında 2 bin lira seviyesine ulaşmıştı. Memur maaşları yılın ikinci yarısında tekrar artış gösterecek. Bu artışla birlikte bursluluk parası da artacak.