Bursluluk sınavı (İOKBS) 2025 sonuçları ne zaman, erken açıklanır mı? MEB İOKBS kılavuzunda sonuç tarihi duyuruldu

2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), binlerce öğrencinin burs alma hayaliyle katıldığı önemli bir sınav olarak tamamlandı. 27 Nisan’da gerçekleştirilen sınavın ardından, gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Burs hakkı kazanan öğrencilerin belli olacağı 2025 İOKBS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Öğrenciler ve veliler, MEB’in takvimini yakından takip ediyor.