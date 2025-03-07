Elektrikli araç sektörünün yükselen yıldızı BYD, 2025 model yılına geçişle birlikte Türkiye'deki fiyatlarını güncelledi. Çinli otomobil markası BYD fiyatlarda %4 ile %10 arasında artışa gitti. En çok zam gören model BYD Seal oldu. İşte BYD Mart 2025 fiyat listesi.
Çinli BYD, mart ayı itibarıyla Türkiye'deki ürün gamında 2025 model yılına geçiş yaptı. Bu geçişle birlikte fiyatlarda %10'a varan artış yaşandı. En çok tercih edilen model olan BYD Seal U DM-i fiyatı 1.930.000 TL'ye yükseldi.
BYD MART AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
BYD Dolphin 1.284.500 TL’den 1.335.000 TL’ye,
BYD Atto 3 1.494.500 TL’den 1.553.000 TL’ye,
BYD Seal U EV 1.797.000 TL’den 1.867.000 TL’ye,
BYD Seal U DM-i 1.857.000 TL’den 1.930.000 TL’ye,
BYD Seal 2.453.250 TL’den 2.690.000 TL’ye,
BYD Han 3.213.750 TL’den 3.340.000 TL’ye yükseldi.
Satış Rakamları ve Pazar Performansı
2024'ün ilk iki ayında BYD, Türkiye'de 5.341 adet araç satarak sekizinci sıraya yerleşti. Markanın en çok satan modeli Seal U DM-i, bu dönemde 3.789 adet satıldı. BYD Atto 3, 835 adetle ilk beşe girerken, BYD Dolphin 331 adet satışla geride kaldı ve şubat ayında yalnızca 29 adetlik satış gerçekleştirdi.
BYD TÜRKİYE’DE GÜÇLENİYOR
BYD, 2025 yılına güçlü bir giriş yaparak yılın ilk iki ayında toplam 5.341 adet satış gerçekleştirdi. Satış rakamlarına bakıldığında en çok ilgi gören model 3.789 adetle Seal U DM-i oldu. Onu 835 adetle BYD Atto 3, 331 adetle BYD Dolphin takip etti. Ancak BYD Dolphin’in şubat ayında sadece 29 adet satıldığı dikkat çekiyor.
Mart ayı itibarıyla BYD Tang modelinin Türkiye’ye eklenmesiyle birlikte BYD’nin Türkiye’deki model sayısı 7’ye yükseldi. Ayrıca, Atto 2 ve Sealion 7’nin de bu yıl içinde pazara sunulması planlanıyor. Bu yeni modellerin gelmesiyle birlikte satışların daha da artması bekleniyor.