Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi kapsamında her kadın çalışan için 22 bin 104 TL destek ödemesi yapılacağı belirtilirken bunun şartları da ortaya çıktı. Peki çalışan kadınlara hibe desteğinden kimler yararlanacak? Projenin şartları neler? Aylık destek miktarı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar.
Kadın girişimciliğini teşvik etmek, kadınların işgücüne katılımına artırmak amacıyla hayata geçirilen Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (WOMEN-UP) kapsamında ağustos ayına kadar 11.6 milyon euro destek verilecek. Peki çalışan kadına destek başvurusu şartları neler? Tüm kadınlar bu destekten yararlanacak mı?
Çalışan kadınlara destek başvurusundan kimler yararlanacak?
Kadın işverenlerin açtığı genç işletmelerden (05.03.2012 tarihinden sonra kurulan), en fazla 9 işçi kapasitesi olan ve yanına ilave işçi olarak kadın sigortalı alan işverenler projenin hedef kitlesini oluşturuyor. 4 bin kadın işveren ve bununla beraber bu işletmelerin işe aldığı 4 bin kadın işçi projeden fayda sağladı.
Çalışan kadınlara destek ödemesi hangi illerde var?
Ankara, Aydın, Denizli, Samsun, Kahramanmaraş, İstanbul ve Şanlıurfa illerinde uygulanan proje için bugüne kadar 25 milyon Euro hibe ödenesi gerçekleştirildi.
Çalışan kadınlara para yardımı ikinci başvuruları başladı mı?
Projenin ilk uygulamasında başarılı sonuçlar elde edilince "Women Up II" adıyla ikinci faz oluşturuldu. Birinci fazdaki şartları içeren bu projede 2 bin 100 kadın işveren ve bununla beraber bu işletmelerin işe aldığı 2 bin 100 kadın işçi projeden fayda sağlayacak.
Çalışan kadanlara destek projesinden nasıl yararlanılacak, hangi şartlar aranıyor?
Söz konusu proje Ağustos 2025 tarihinde sonlanacak. Proje bütçesi 11.631.800 Euro olarak belirlendi. Proje, Ankara, Aydın, Samsun ve İstanbul illerinde uygulanacak. Destek sağlanacak bu iller bölgesel farklılıklara göre kadın işverenlerin yoğunluğu dikkate alınarak seçildi.
İşverenin projeden yararlanması için şirketini 2012'den önce kurmuş olması koşulu aranırken, işçinin işe giriş bildirgesinin ise işveren projeye başvuru yapmadan önce verilmesi gerekiyor.
Çalışan kadınlara aylık ne kadar destek verilecek?
Destek miktarı, bir işçinin işverene olan toplam maliyetinin yüzde 65'ini geçmemek üzere, net asgari ücret tutarına kadar, yani 22 bin 104 TL olacak.
Projeden faydalanabilmek için herhangi bir sektör sınırlaması yok. Mali destek için başvuran girişimci, kadın olmak zorunda. Çok ortaklı işletmelerde ise en az 2 ortak kadın olmalı.
Proje şartlarının tamamını karşılıyorsa şirket yapısı önemli değil. İşveren daha önce çalışıp işten ayrılan personeli, eğer bir aydan fazla süreyle işsiz kalmışsa hem işveren hem işçi projeden faydalanabiliyor. İŞKUR kaydı aranmıyor ya da sorgulanmıyor. Destekten yararlanan işveren hesabının Halk Bankası'nda açılması gerekli. İşçinin hesabı başka bankada da olabiliyor.
SGK veya diğer kurumlarca verilen teşviklerden veya desteklerden yararlanan işverenler proje şartlarını sağlamaları koşuluyla bu hibe desteğinden de faydalanabiliyor.
Evden çalışanlar destekten yararlanıyor mu?
Evden/uzaktan çalışma, başvuruya engel bir durum değil. Fakat belli dönemlerde izleme ziyaretlerinin gerçekleştirileceği ve bu ziyaretlerde işçinin çalıştığını, işçi ve işverenin yükümlülüklerini yerine getirdiğini ispatlamak işverenin görevi.
Ön başvuru için işverenin işyeri tescil işleminin yapılması gerekiyor.
İşveren en fazla 9 personel çalıştırma kriterini karşılayarak başvurusu yaptıktan sonra, 9'dan fazla personel çalıştırırsa destek alma hakkını kaybetmeyecek. İlerleyen dönemde işletmelerinin büyümesini engellememek adına kontrol yapılmayacak.
Emekliler destekten yararlanabilecek mi?
İşverenin emekli olup olmaması proje şartları açısından önemli değil. Ancak işçinin emekli olmaması şart. Projeden yararlanırken işçi emekli olursa, işçiye proje ödemeleri kesilecek. İşverenin iki işyeri olması projeden yararlanması engel değil. Her bir iş yerinde 9'ar çalışanı varsa proje hibesinden yararlanabiliyor.
SGK ödemeleri projeden mi yapılacak?
İşverenin işe aldığı işçinin SGK ödemeleri projeden yapılmayacak. İşverenin işe aldığı işçinin, SGK ve Maliye'ye yapılacak bütün işlemler, her işletmede olduğu gibi başvuru sahibi tarafından gerçekleştirilecek. Proje kapsamında bu işlemlerin düzgün şekilde yapıldığı kontrol edilecek ve sonrasında işverene ödeme gerçekleştirilecek.
Proje kapsamında istenilen başvuru şartlarının tümü (oda kaydı şartı dahil) sağlanıyor ise kooperatifler de projeye başvurabilecek. Ayrıca Halk Bankası ile yapılan protokol neticesinde kooperatiflerin de mali desteğin yatırılacağı banka hesabını açtırabilmeleri sağlandı.