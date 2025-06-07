ÇANAKKALE DEPREM SON DAKİKA: Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, sarsıntı saat [güncel saat bilgisi eklenebilir] sıralarında gerçekleşti. Deprem, Edirne ve Çanakkale başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

1 /3 Ege Denizi’nde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, Edirne ve Çanakkale'de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının ardından vatandaşlar ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

2 /3 Son dakika haberine göre Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin Edirne ve Çanakkale'de hissedildiği bildirildi.