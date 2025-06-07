ÇANAKKALE DEPREM SON DAKİKA: Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, sarsıntı saat [güncel saat bilgisi eklenebilir] sıralarında gerçekleşti. Deprem, Edirne ve Çanakkale başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
Ege Denizi’nde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, Edirne ve Çanakkale'de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının ardından vatandaşlar ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı.
Son dakika haberine göre Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin Edirne ve Çanakkale'de hissedildiği bildirildi.
Saat 15.46'a gerçekleşen depremin yerin 7 km derinliğinde olduğu kaydedildi.