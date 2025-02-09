Çan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, "Hava şartları sebebi ve aşırı buzlanma riski ön görüldüğünden 1 gün süreyle İlçe Hıfzısıhha kararına istinaden 10.02.2025 Pazartesi günü itibarıyla sadece Çan ilçemizde 'taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için' eğitim öğretime ara verilmiştir. Diğer öğrencilerimiz eğitim öğretime devam edecektir" ifadelerine yer verildi.