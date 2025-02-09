Çanakkale'nin bazı ilçelerinde etkisini sürdüren kar yağışının ardından valilik açıklamalarda bulundu. Veliler ve öğrenciler kar tatilinin olup olmadığını araştırmaya devam ediyor. Peki Çanakkale'de yarın 10 Şubat Pazartesi okullar tatil mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminleri ile ülkenin büyük çoğunluğunda, özellikle de yüksek bölgelerde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Çanakkale'de kar yağışının ardından tatil açıklamaları da valilikten geldi.
ÇANAKKALE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Çanakkale'nin Çan ve Yenice ilçelerinde olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 10 Şubat Pazartesi günü için 1 gün ara verildi.
Çan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, "Hava şartları sebebi ve aşırı buzlanma riski ön görüldüğünden 1 gün süreyle İlçe Hıfzısıhha kararına istinaden 10.02.2025 Pazartesi günü itibarıyla sadece Çan ilçemizde 'taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için' eğitim öğretime ara verilmiştir. Diğer öğrencilerimiz eğitim öğretime devam edecektir" ifadelerine yer verildi.