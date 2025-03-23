CHP'nin Cumhurbaşkanı ön seçiminde oy verme işlemi sona erdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı ve tutuklanma sürecinin ardından parti üyesei olmayan kişilerin de 'dayanışma sandığı' ile oy verebileceği açıklanmıştı. Sabah saatlerinden itibaren yaşanan oy kullanma sıralarındaki yoğunluğun ardından sonuçların ne olacağı ise merak konusu. Peki CHP ön seçiminde kaç kişi oy kullandı? İşte 23 Mart 2025 CHP ön seçim sonuçlarından son gelişmeler.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bir sonraki genel seçimde Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim kararı aldı. Bugün yapılan seçimde oy verme işlemleri saat 19.00'da sona erdi. Dayanışma sandığı adı altında binlerce kişi oy kullanma işlemini tamamladı. CHP'nin dayanışma sandığından kaç oy çıkacağı henüz açıklanmazken, ABB Mansur Yavaş, yaklaşık 20 milyon kişinin zorunlu olmadığı halde sandığa gidip oy kullandığını ifade etti.
CHP ÖN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
CHP ön seçim sonuçlarının 23 Mart 2025 tarihinde gece saatlerinde açıklanacağı tahmin ediliyor. CHP'de ön seçim sonuçları yapılacak sayım sonrasında tutanaklar ilçe başkanlığına teslim edilecek. Ön seçim sonuçları ise genel merkez tarafından duyurulacak. Sonuçlar ile ilgili resmi açıklamalar geldiğinde sayfamızda yer alacak.
CHP ÖN SEÇİMLERİNDE KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?
Bugün gerçekleştirilen CHP ön seçimlerinde oy kullanan kişi sayısı henüz net olarak bilinmiyor. Oy sayım işlemlerinin ardından tutanak teslimlerinin yapılmasıyla sonuçlar netleşecek.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Sanırım 20 milyon civarında çıkacak. 20 milyon civarında insan zorunlu olmadığı bir sandıkta oy kullanıyorsa erken seçimin zamanı çoktan gelmiştir" dedi.
ABB Başkanı Yavaş, Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin iftar programına katıldı. Yavaş, programda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bugün CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılan ön seçimle ilgili soru üzerine Yavaş, "Sanırım 20 milyon civarında çıkacak. 20 milyon civarında insan zorunlu olmadığı bir sandıkta oy kullanıyorsa erken seçimin zamanı çoktan gelmiştir. Bir an önce erken seçim yapılıp, hangi iktidar gelecekse ki yeni bir iktidar geleceği meydanda, halktan güven oyunu bu şekilde alacaktır" diye konuştu.
İMAMOĞLU'NUN X HESABINDAKİ PAYLAŞIM
Ekrem İmamoğlu'nun resmi X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı;
Silivri Cezaevi’nden beni çok mutlu eden bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum.
Cumhuriyet Halk Partimizin Cumhurbaşkanlığı önseçiminde rekor düzeyde bir katılım gerçekleşti.
15 milyon vatandaşımız oy kullandı. İktidarın zulmünden, tarumar edilen ekonomiden, liyakatsizlikten, hukuksuzluktan canı yanan bu ülkenin on milyonları sandıklara koştu.
Erdoğan’a “artık yeter” dedi.
Bu gece Saraçhane’de ve ülkemin dört bir yanındaki meydanlarda haykıran milyonlara selamlarımı gönderiyorum. O sandık gelecek, millet bu iktidara unutamayacağı bir tokat atacak.
ÖZEL OYUNU SARAÇHANE'DE KULLANDI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'ye gelerek 13.30 saatlerinde kurulan çadırda oyunu kullandı. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Özel, "Türkiye siyaset tarihinin de, dünya siyaset tarihinin de en paradoksal, en birbiriyle çelişen işidir. Çünkü biz Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek 1 milyon 750 bin üyemizle adayımızı belirleyecekken, adayımıza yapılan yargı tacizlerinin en üst noktasına çıkıp tam da bugüne kendisinin tutuklanacağı şekilde gözaltı işlemi uygulandı.Buna karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece üyeleriyle değil, dayanışma sandığı diyerek yaptığı çağrıya bugün bütün İstanbul' da üye sayımızın 10 katı kadar dayanışma oyları tüm sandıklardan taşmaktadır. Tüm Türkiye'de, bütün Türkiye'de dayanışma sandıkları üye sayımızın 10 ila 15 katı ilgi görmektedir" ifadelerini kullandı.Özel oy kullanma sürecinin önemine de değinerek "Bu, Türkiye siyasi tarihi kadar dünya siyasi tarihi açısından da inanılmaz önemli bir halk hareketidir. Ekrem İmamoğlu şu anda cezaevi yolundadır ama bir yandan da Cumhurbaşkanlığı yolundadır. Onu Silivri'ye doğru ittirenlere inat millet onu Çankaya Köşkü'ne yakınlaştırmaktadır. Bugün 1 milyon 700 bin üyemizin önemli bir kısmı oy kullanacak ama anlaşılan 10 milyonun üzerinde, hatta 10 milyona yaklaşan bir dayanışma oyu Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesenlere karşı ona bambaşka bir yol açacaktır. Bu çok kıymetlidir" dedi.
'KENDİSİNE VEKİL SEÇİLECEKTİR'
Silivri'ye gidip gitmeyeceğiyle ilgili bir soru üzerine Özel, "Henüz öyle bir başvuru yapmadık. Çünkü Sayın İl Başkanı'mla birlikte hep beraber oturup bugünden sonrasını planlayacağız. Çünkü yarın yarından ibaret bir gün değil. Bu konuda çok değerli hukukçuların bahsettiğiniz şeklinde yorumları var. Biz de bunları alıyoruz; ama benim bu kadar çok konunun uzmanı hukukçu varken bu konuda birşey söylemem doğru olmaz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız o davadan tutuksuzdur. Sayın Vali'nin çağrısıyla kendisine buradan meclis içinden bir vekil seçilecektir. Bugün burada oyunu kullanan ve oy kullanılmasına eşlik eden, komşularını teşvik eden herkesi görevi bittikten sonra Saraçhane'ye, İstanbul'un iradesine ve gelecek cumhurbaşkanımıza sahip çıkmak üzere bekliyoruz" dedi.
OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ
CHP'nin gün boyunca süren Cumhurbaşkanı adayı ön seçiminde saat 19.00 itibariyle oy verme işlemi sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından parti görevlileri oy sayımına başladı.