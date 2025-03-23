ÖZEL OYUNU SARAÇHANE'DE KULLANDI





CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'ye gelerek 13.30 saatlerinde kurulan çadırda oyunu kullandı. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Özel, "Türkiye siyaset tarihinin de, dünya siyaset tarihinin de en paradoksal, en birbiriyle çelişen işidir. Çünkü biz Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek 1 milyon 750 bin üyemizle adayımızı belirleyecekken, adayımıza yapılan yargı tacizlerinin en üst noktasına çıkıp tam da bugüne kendisinin tutuklanacağı şekilde gözaltı işlemi uygulandı.Buna karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece üyeleriyle değil, dayanışma sandığı diyerek yaptığı çağrıya bugün bütün İstanbul' da üye sayımızın 10 katı kadar dayanışma oyları tüm sandıklardan taşmaktadır. Tüm Türkiye'de, bütün Türkiye'de dayanışma sandıkları üye sayımızın 10 ila 15 katı ilgi görmektedir" ifadelerini kullandı.Özel oy kullanma sürecinin önemine de değinerek "Bu, Türkiye siyasi tarihi kadar dünya siyasi tarihi açısından da inanılmaz önemli bir halk hareketidir. Ekrem İmamoğlu şu anda cezaevi yolundadır ama bir yandan da Cumhurbaşkanlığı yolundadır. Onu Silivri'ye doğru ittirenlere inat millet onu Çankaya Köşkü'ne yakınlaştırmaktadır. Bugün 1 milyon 700 bin üyemizin önemli bir kısmı oy kullanacak ama anlaşılan 10 milyonun üzerinde, hatta 10 milyona yaklaşan bir dayanışma oyu Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesenlere karşı ona bambaşka bir yol açacaktır. Bu çok kıymetlidir" dedi.