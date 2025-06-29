Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçilere yönelik yeni kredi paketleri tarım sektöründe heyecan uyandırdı. Çiftçilerin üretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla hazırlanan bu paketler kapsamında, sera kurmak isteyenlere 10 milyon liraya kadar, süt hayvancılığı yapanlara 5 milyon liraya kadar ve küçükbaş hayvan üreticilerine ise 1 milyon 200 bin liraya kadar kredi imkanı sunulacak. Peki süt üreticilerine kredi desteği ne kadar? İşte yeni kredi paketine ilişkin detaylar.

1 /5 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "4. Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması"nda çiftçilere müjdeli haberler verdi. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, tarım sektörünü canlandırmak ve üreticileri desteklemek amacıyla sera, büyükbaş süt hayvancılığı ve küçükbaş hayvancılık alanlarına özel olarak hazırlanan yeni kredi paketlerinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Bu desteklerin, Türk tarımının gelişimine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

2 /5 Küçükbaş hayvancılığa sağlanan kredi limiti ne kadar oldu. Erdoğan, küçükbaş hayvancılık yapan üreticiler için de kredi desteğinin artırıldığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası iş birliğinde yürütülen “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesi kapsamında kredi limiti 600 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkarıldı.

3 /5 Erdoğan, sera, büyükbaş süt hayvancılığı ve küçükbaş üreticilerine yönelik hazırlanan yeni kredi paketlerinin ayrıntılarını paylaştı. Bu kredi ile küçükbaş üreticilerinin ölçek büyütmeleri ve üretim kapasitelerini artırmaları hedefleniyor.

4 /5 Sera yatırımlarına ne kadar destek verilecek? Sebze ve meyve üretimi için sera kurmak isteyenlere yönelik yeni kredi paketi kapsamında, 10 dekar altındaki yatırımlara 1 yıl ana para ödemesiz, toplam 10 yıl vadeli ve 10 milyon liraya kadar kredi sağlanacak. Yatırımın yüzde 20’si özkaynak olarak talep edilirken, gençler ve kadın girişimciler için bu oran yüzde 10’a düşürülecek.