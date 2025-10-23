DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 23 EKİM 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberleri vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. 23 Ekim 2025 Perşembe günü Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen sarsıntılar sonrası “Bugün deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?” soruları gündemde. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile günün en güncel verileri paylaşılıyor.