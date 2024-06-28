Diyarbakır'da lise tercihi yapmak, geleceğiniz için kritik bir adımdır. Doğru liseyi seçmek, akademik başarınızı ve kariyer imkanlarınızı önemli ölçüde etkileyebilir. Bu rehberde, 2024 Diyarbakır LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında güncel ve detaylı bilgilere ulaşabilir, size en uygun liseyi seçme yolunda adım adım ilerleyebilirsiniz.
Diyarbakır LGS taban puanı ve yüzdelik dilimleri 2024, LGS sonuçları sonrası öğrenci ve velilerin gündeminde. MEB 2024 LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve boş kontenjanlarını açıklamakta. Lise tercihi yapacak öğrenciler, 2023 LGS sonuçlarına ve kontenjan değişikliklerine dayalı olarak tahmini taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında bilgi edinmek mümkün.
Diyarbakır Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (2024) için tıklayın
2022 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Lise Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
İşte geçen yıl Diyarbakır Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri:
Lise LGS tercihleri nasıl yapılacak?
LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlayacak. Sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeyle tercih yapabilecek. Liselere yerleştirmeler; yerel yerleştirme, merkezî yerleştirme ve pansiyonlu okullara yerleştirme olmak üzere üç şekilde yapılacak.
Yerel yerleştirmede öğrenciler ikamet adresleri, Okul Başarı Puanı (OBP) ve devam-devamsızlık kriterleri dikkate alınarak kayıt alanlarında bulunan farklı türdeki okullardan en fazla 5 tercih yapacak.
Yerel yerleştirmelerden en az bir okul tercih edilmesi zorunlu olacak. Yerel yerleştirme ekranında yeşil renk, "kayıt alanında" öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanında yer alan okulları; mavi renk, "komşu kayıt alanında" öğrenci için ikamet adresine göre komşu kayıt alanında yer alan okulları; kırmızı renk "diğer" ise öğrenci için bunların dışında kalan okulları belirtiyor olacak.
Öğrenciler, ilk olarak "yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar" ekranından tercih yapacak. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunabilecek. Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.
Merkezî yerleştirmede, merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanları ve puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak. LGS puanıyla öğrenci alan Türkiye genelindeki okullar tercih edilebilecek.