TCDD Taşımacılık tarafından Ankara ile Kars arasında düzenlenen turistik Doğu Ekspresi bu yıl da yoğun ilgi gördü. 2024 yılı Doğu Ekspresi bilet satışları tükendi. Yataklı, kuşetli ve yemekli vagonlu olarak yolcularına çeşitli alternatif sunan Doğu Ekspresi'nde seyahat etmeyi düşünenler turunun süresi, güzergahı ve duraklarını merak ediyor. Doğu Ekspresi hangi şehirlerden geçiyor? Turistik Doğu Ekspresi durakları nerede, nerelerde duruyor? İşte 2024 Doğu Ekspresi güzargah bilgileri...

1 /7 Yerli ve yabancı sayısız turistin gözdesi olan Doğu Ekspresi Ankara - Kars ve Kars - Ankara arasında seyahat imkanı sunuyor. Duraklar ve güzergah bilgisi Doğu Ekspresi'nde yolculuk yapacaklar tarafından araştırılıyor. Doğu Ekspresi durakları nerelerde? Hangi şehirlerden geçiyor? İşte Doğu Ekspresi güzergah bilgisi...

2 /7 Doğu Ekspresi ilk seferini 23 Aralık'ta yapacak

Turistik Doğu Ekspresi'nin 5 bin 250 liradan satışa çıkan biletleri kısa sürede tükendi. Kentte otellerde rezervasyon yoğunluğu yaşanırken ilk sefer 23 Aralık 2024'te gerçekleştirilecek.

3 /7 TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, turistik Doğu Ekspresi seferlerinin 23 Aralık'ta başlayacağını duyurdu.





4 /7 DOĞU EKSPRESİ GÜZERGAHI NASIL?

Ankara’dan pazartesi, çarşamba, cuma günleri hareket edecek. Kars’tan çarşamba, cuma, pazar günleri dönüş yapacak.

5 /7 TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ HANGİ ŞEHİRLERDEN GEÇİYOR?

Bakan Uraloğlu'nun dikkat çeken açıklamasında Doğu Ekspresi, Ankara'dan 13.55'te hareket edecek, Erzincan'da 150 dakika, Erzurum'da 240 dakika duracak ve böylece yolcular şehirleri keşfetme imkanı bulabilecek.

Ekspres Kars'tan dönüşte 21.05'te hareket edecek, İliç'te 210 dakika, Divriği'de 150 dakika ve Sivas'ta 180 dakika duracak.



6 /7 DOĞU EKSPRESİ DURAKLARI 2024

Turistik Doğu Ekspresi’nin 29 durağı bulunuyor ve tren Kırıkkale, Sivas, Erzincan ve Erzurum istasyonlarında duruyor.