Dul ve yetim maaşı alanlar ne kadar, kaç TL ikramiye ödemesi alacak? Dul ve yetim maaşı alanlar ne zaman ikramiye alacak?

2025 yılı Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, emekliler ile dul ve yetim aylığı alan milyonlarca vatandaş, bayram ikramiyesi ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Ramazan Bayramı’nda 4 bin TL olarak ödenen ikramiyenin, Kurban Bayramı için de aynı tutarda hesaplara yatırılması bekleniyor. Peki, emekli ikramiyesi hangi tarihte ödenecek, dul ve yetim aylığı alanlar ne kadar ikramiye alacak? İşte Kurban Bayramı öncesi ikramiye sürecine dair merak edilenler...

1 /5 Bayram öncesi ekonomik rahatlama sağlayan ikramiye ödemeleri, yalnızca emeklilerle sınırlı değil; dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri de bu ödemelerden yararlanıyor. Hisse oranına göre değişen tutarlarda yatırılan bayram ikramiyeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen tahsis numarası sıralamasına göre hesaplara geçiyor. Kurban Bayramı yaklaşırken “Dul ve yetim ikramiyeleri ne zaman yatar?” sorusu yeniden gündeme geldi. İşte ödeme takvimi ve hisseye göre ikramiye tutarlarıyla ilgili son bilgiler...

2 /5 DUL VE YETİM BAYRAM İKRAMİSİ NE ZAMAN YATAR? Dul ve yetim maaşı alanlara bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Ödemelerin bayramdan önceki haftaya kadar hak sahiplerinin hesabına geçmesi bekleniyor. Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran, ilk günü ise 6 Haziran'da idrak edilecek. Geçen bayram ödeme takvimi dikkate alındığında, ikramiyelerin 2 Haziran'a kadar yatmaası tahmin ediliyor.

3 /5 DUL VE YETİM BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR? Dul ve yetim maaşı alanlar geçen bayramda hisse oranlarına göre bayram ikramiyesi almıştı. Bu Kurban Bayramı'nda da aynı durum söz konusu olacak.

4 /5 Buna göre vefat eden sigortalının eşine çocuk olmaması durumunda bayram ikramiyesinin yüzde 75’i ödeniyor. Çocuk olması durumunda ise yüzde 50 ödeme alınıyor. Ölüm aylığı alanlar ise ikramiyenin yüzde 25’inden yararlanıyor. Dul ve yetim maaşını yüzde 75 hisse oranına göre alanlar 3.000 lira,