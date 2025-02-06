Düzce ve Bartın'da yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma günü Düzce ve Bartın'da okullar tatil olacak mı?

"Düzce ve Bartın'da yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Soğuk hava dalgasının etkisini artırdığı bu günlerde, kar yağışı Türkiye'nin birçok ilinde yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. 7 Şubat’ta okulların tatil olup olmayacağı ise en çok merak edilen konulardan biri oldu. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler, kar tatili ile ilgili resmi açıklamaları beklerken, gözler valiliklerden gelecek duyurularda. Peki, 7 Şubat 2025 tarihinde okullar tatil mi olacak? İşte son dakika gelişmeleri...

1 /4 Yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara ve günlük yaşamda zorluklara yol açarken, 7 Şubat'ta okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusu binlerce kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Kar yağışının devam ettiği illerde, öğrenciler ve veliler, valiliklerden gelecek tatil kararlarını merakla bekliyor. Peki, 7 Şubat’ta okullar tatil mi olacak? İşte, valiliklerden gelen son dakika açıklamaları...

2 /4 7 ŞUBAT CUMA HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ? Yarın kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi. Ayrıca, Kahramanmaraş depremlerinin ikinci yılı olması nedeniyle 6 Şubat 2025 Perşembe günü birçok ilde eğitime ara verdi. Anma programı ve depremde yakınlarını kaybetmiş vatandaşlar tarafından yapılacak mezarlık ziyaretleri dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel de idari izinli sayılacak. Peki, 7 Şubat Cuma günü hangi illerde okullar tatil olacak?

3 /4 7 ŞUBAT 2025 CUMA KAR TATİLİ OLAN İLLER Yurdun büyük bölümünde kar yağışı nedeniyle kar tatili oluyor. 7 Şubat perşembe günü kar tatili olan iller henüz açıklanmadı. Birçok ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar tatilinin 7 Şubat tarihinde de devam etmesi bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklamalar geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.