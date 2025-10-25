E-YDS Farsça/İngilizce sınavı ne zaman, saat kaçta? ÖSYM e-YDS sınav tarihi ve oturum süreleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/11 Farsça/İngilizce) bugün uygulanacak. e-YDS 2025/11, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da 46 e-Sınav Salonu'nda Farsça ve İngilizce olarak yapılacak. Peki, sınavın oturumları saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte detaylar...
E-YDS 2025 Farsça/İngilizce sınavı ile ilgili detaylar, başvuruda bulunan adaylar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan ÖSYM sınav günü açık tutulacak il ve ilçe nüfus müdürlüklerini de duyurdu. Peki, e-YDS sınavı ne zaman, hangi tarihte? 2025 E-YDS Farsça/İngilizce sınavı saat kaçta?
ÖSYM'DEN E-YDS ÖNCESİ AÇIKLAMA!
ÖSYM’den yapılan açıklama şu şekilde:
“25 Ekim 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na (E-YDS 2025/11 Farsça/İngilizce) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartı’nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı’nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde Ek'te sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 25 Ekim 2025 Cumartesi günü 11.00-13.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara Müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.
E-YDS SINAVI HANGİ ŞEHİRLERDE YAPILIYOR?
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS), diğer ÖSYM sınavlarının aksine sınırlı sayıda ildeki Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Merkezleri) gerçekleştirilmektedir. e-YDS sınavları genellikle Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki ÖSYM e-Sınav merkezlerinde uygulanmaktadır. Adayların kendi sınav giriş belgelerinde yer alan sınav merkezi, bina ve salon bilgileri, kesinleşmiş ve bağlayıcı olan tek bilgidir. Adayların, sınav yerlerini mutlaka bu belge üzerinden kontrol etmeleri gerekmektedir.
E-YDS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, saat 13.45'te başlayacak
Adaylara 80 sorudan oluşan test için 180 dakika süre verilecek, ek süre hakkı bulunan engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.
Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.
İngilizce'de 4 bin 767, Farsça'da 383 aday olmak üzere toplam 5 bin 150 adayın katılacağı sınavın sonuçları, sınav günü paylaşılacak.