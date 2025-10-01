Ek tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM YKS ek tercih sonuçları ayın kaçında açıklanır?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçları, geçtiğimiz yıl ek tercih sürecinin tamamlanmasının ardından 2 hafta sonra açıklanmıştı. Bu yıl ek tercih işlemleri 30 Eylül'de tamamlandı. Bu nedenle sonuçların ekim ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.