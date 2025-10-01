Ek tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM YKS ek tercih sonuçları ayın kaçında açıklanır?

YKS 2025 ek tercih sonuçları için geri sayım sürüyor. 25–30 Eylül tarihleri arasında alınan ek tercihlerle birlikte, merkezi yerleştirme sonrası boş kalan kontenjanlara adayların yeniden yerleşme şansı doğdu. Şimdi gözler ÖSYM’den gelecek ek yerleştirme sonuç duyurusuna çevrilmiş durumda. Peki, 2025 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sürecinin tamamlanmasının ardından, üniversiteye yerleşme heyecanı yaşayan adaylar gözlerini sonuç tarihine çevirdi. 25–30 Eylül arasında alınan ek tercihlerin ardından ÖSYM, boş kalan kontenjanlar için adayların yerleştirme sonuçlarını açıklayacak. Peki, 2025 YKS ek tercih sonuçları ne zaman belli olacak?
YKS EK TERCİH SÜRECİ TAMAMLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) ek yerleştirme işlemleri 30 Eylül'de sona erdi.
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS ek tercih sonuçları, geçtiğimiz yıl ek tercih sürecinin tamamlanmasının ardından 2 hafta sonra açıklanmıştı. Bu yıl ek tercih işlemleri 30 Eylül'de tamamlandı. Bu nedenle sonuçların ekim ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.
BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TOPLAM 24 TERCİH YAPILABİLDİ
Ek yerleştirme kontenjanlarını, 2025-YKS merkezi yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile 2025-YKS merkezi yerleştirmede kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlar oluşturuyor.
Ek yerleştirmeye başvuracak adayların 2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2025-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Adayların 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapma hakkı bulunuyor.