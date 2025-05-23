EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ: 4/A, 4/B, 4/C emekli ve memur maaşı ne zaman yatacak? Tahsis numarasına göre

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emekli, maaşların ödeme tarihine odaklandı. 2025 yılında 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak bayram öncesinde, özellikle alışveriş ve seyahat planlarını maaşlarla yapmayı düşünen vatandaşlar, ödemelerin erkene alınıp alınmayacağını merak ediyor. Geçmiş yıllarda bayramlardan önce yapılan erken ödemeler göz önünde bulundurulduğunda, bu yıl da benzer bir uygulamanın gündeme gelmesi bekleniyor. SGK kapsamında 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) statüsündeki emeklilerin maaşları tahsis numarasına göre yatırılırken, memur maaşları ise her ayın ortasında hesaplara geçiyor. Peki, 2025 Haziran ayında memur ve emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimine dair son gelişmeler…
Kurban Bayramı hazırlıkları sürerken, milyonlarca memur ve emekli maaş ödeme takvimine kilitlendi. Hem temel ihtiyaçlarını karşılamak hem de bayram harcamalarını planlamak isteyen vatandaşlar, maaşların bu yıl erken yatıp yatmayacağını merak ediyor. Geçmiş yıllarda bayram öncesine denk gelen dönemlerde SGK ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerle maaşlar erken ödenmişti. Bu uygulamanın 2025 yılı için de geçerli olup olmayacağı ise kamuoyunun yakın takibinde. Normal şartlarda memur maaşları her ayın 15’inde, emekli maaşları ise tahsis numarasına göre ayın 17’si ile 26’sı arasında hesaplara yatırılıyor. Ancak Kurban Bayramı'nın bu yıl 6 Haziran’da başlaması, ödeme tarihlerinde değişiklik ihtimalini gündeme taşıdı. Resmi açıklama henüz yapılmamış olsa da maaşların erkene çekilmesine yönelik beklentiler giderek artıyor. Peki, 2025 Haziran ayında memur ve emekli maaşları bayramdan önce yatar mı? İşte ödeme sürecine dair son gelişmeler…
MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK, AYIN KAÇINDA VERİLECEK?
Memur maaşları her ayın 15'inde hesaplara yatıyor. Haziran ayı memur maaşlarının da 15 Haziran'da ödenecek.
Örnek: 1 Ocakta göreve açıktan atanarak göreve başlayan personel 15 Ocakta peşin maaş ve 14 günlük kısıt maaş hak eder.
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?
Emekli ve memur maaşlarının Kurban Bayramı öncesi yatırılması için beklentiler arttı. Memurlar, normal şartlarda her ay maaşlarını ayın 15’inde alıyor. Emekli maaşları ise ayın 17’si ile 26’sı arasında ödeniyor. Ancak Haziran ayı memur ve emekli maaşlarının erken ödeneceğine yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor.
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Emekli maaşı ödeme günleri şöyle:
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ
Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır.
3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.
Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.