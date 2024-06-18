Emekli maaşı zammı 2024 son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Emeklilerin merakla beklediği Temmuz ayı zammı için masadaki rakamlar netleşmeye başladı. Enflasyon rakamları ve refah payı hesaplamaları göz önüne alınarak farklı zam oranları üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte Emekli ve memur maaşı hesaplama tablosu.
Memur ve emekli maaşlarına zam için son bir veri kaldı. 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenen emekli maaşları Temmuz-Aralık dönemi için yeniden hesaplanıyor. Bu noktada ''En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?'' soruları yanıt aramaya başladı. Emekli maaşına temmuz zammında zam senaryoları konuşulmaya devam ediyor. Peki, emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, zam oranı ne zaman açıklanacak?
Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları için açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı 22,72 olarak açıklandı. Böylelikle emekliler mayıs ayı itibarıyla yüzde 22,72 enflasyon farkını şimdiden haketmiş oldu. Emekli maaş zam oranı, enflasyon ve refah payı olmak üzere iki temel faktöre göre belirleniyor.
Enflasyon: Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, maaş zammında kullanılan en önemli göstergedir. Temmuz ayı enflasyon rakamları netleştikçe, bu oran da kesinleşecek.
Refah Payı: Refah payı, enflasyonun dışında emeklilerin alım gücünü korumak için yapılan ek zam oranıdır. Bu oran, hükümet tarafından belirleniyor.
Merkez Bankası'nın haziran ayı piyasa katılımcıları anketi memur ve emekli zammına ilişkin önemli bir ipucu verdi.
Ankette enflasyon tahmini Haziran ayı için yüzde 2.52 oldu. Anketteki tahminin gerçekleşmesi halinde ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25,81 gelecek.
Emekli maaşı zammı ne kadar olacak?
Bu hesaplamalar temmuz ayında açıklanacak olan haziran ayı enflasyonuyla aynı doğrultuda gelirse eğer emeklilerin alacağı zam oranı, enflasyon farkına bağlı olarak yüzde 25,81 olacak.
Memurların ise enflasyon farkı yüzde 9,40'a ulaşacak. Yüzde 10'luk temmuz zammı da bu fark ile yüzde 20,35'e yükselecek.
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Milliyete konuşan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, en düşük emekli maaşı için tahminini açıkladı.
Bayram, "En düşük emekli maaşı için benim tahminim yüzde 50 artışla 15 bin TL civarıdır. Ancak yapılacak oransal zam yüzde 25’ler civarında olacaktır" dedi.
5 aylık enflasyon farkı ne kadar?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 olarak açıklandı.
Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16, nisan ayı için 3,18 ve mayıs ayı için 3,37 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.
Böylece memur ve emeklileri maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 22,72 olarak belirlendi.
Emekli ve memur maaşı hesaplama tablosu
6 aylık enflasyon: Yüzde 25,86
6 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 25,86
6 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 9,44
6 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10
6 aylık memur enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 20,04