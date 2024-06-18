Memur ve emekli maaşlarına zam için son bir veri kaldı. 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenen emekli maaşları Temmuz-Aralık dönemi için yeniden hesaplanıyor. Bu noktada ''En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?'' soruları yanıt aramaya başladı. Emekli maaşına temmuz zammında zam senaryoları konuşulmaya devam ediyor. Peki, emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, zam oranı ne zaman açıklanacak?