Emekliye yeni zam oranı eklendi: Temmuz emekli maaşı hesaplandı! 14.469 TL ve üstü alan SSK ile Bağ-Kur'lu...

Emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı için geri sayım başladı. 2025 yılının ilk dört ayına ilişkin açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı yavaş yavaş netleşmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre, dört aylık enflasyon farkı maaşlara yapılacak artış için temel gösterge niteliğinde. Temmuz ayında belirlenecek nihai zam oranı ise Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kesinlik kazanacak. Gözler şimdi, emekli aylıklarını doğrudan etkileyecek bu kritik açıklamalarda.
Temmuz ayına yaklaşırken milyonlarca emeklinin gözü, yapılacak maaş zammında. 2025 yılının ilk dört ayına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı artış için tahmini oranlar gündeme geldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı veriler, Temmuz zammı için ipuçları verirken; kesin oran, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netleşecek. Emekli vatandaşlar, yeni maaşlarını ve zamlı ödeme takvimini heyecanla bekliyor.
Emekli zammı yılda 2 defa yapılıyor. Ocak ve temmuz aylarında yapılan bu maaş artışının belirlenmesinde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan altı aylık enflasyon verisi oldukça önemli. TÜİK tarafından açıklanan; ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran ayı verileri temmuz ayı emekli zammını belirlemede rol üstlenirken; temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanan enflasyon verileri, ocak ayı emekli zammının açıklanmasında önemli.
Bu nedenle yeni emekli maaşını merak eden binlerce SSK ve Bağ-Kur'lu, TÜİK tarafından açıklanan aylık enflasyon oranlarını takip ediyor. Ayrıca TÜİK, 4 aylık enflasyon verisini açıkladı.
TÜİK 4 AYLIK VERİYİ AÇIKLADI
TÜİK tarafından ocak, şubat, mart ve nisan ayına yönelik enflasyon verileri açıklandı. Böylece 4 aylık enflasyon farkı netlik kazandı. Yeni emekli maaşının belirlenmesi için de son 2 aylık veri kaldı.
Peki, yeni emekli maaşının hesaplanmasında önemli olan ve TÜİK tarafından açıklanan 4 aylık enflasyon verileri ne durumda?
Ocak ayı aylık enflasyon farkı yüzde 5,03.
Şubat ayı enflasyon farkı yüzde 2,27.
Mart ayı enflasyon farkı yüzde 2,46.
Nisan ayı enflasyon farkı yüzde 3,00.
TÜİK tarafından açıklanan 4 aylık enflasyon farkı neticesinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık enflasyon oranı yüzde 13,36 oldu. Ortaya çıkan bu veri neticesinde de SSK ve Bağ-Kur'lunun yeni emekli maaşı tahmini olarak hesaplanabiliyor.
SSK VE BAĞ-KUR'LU İÇİN TAHMİNİ YENİ EMEKLİ MAAŞI
SSK ve Bağ-Kur emeklisi milyonlarca vatandaş, 2025 Temmuz ayında yapılacak emekli zammını merak ediyor. Bu noktada TÜİK tarafından açıklanan 4 aylık farka göre SSK ve Bağ-Kur'lunun yeni emekli maaşı tahmini olarak hesaplanabiliyor. Ancak daha net hesaplama için geriye kalan 2 aylık veri de gerekiyor.
Peki, 14.469 TL ve üstü alan SSK ve Bağ-Kur'lu 4 aylık veriye göre tahminen ne kadar maaş alır?
İşte 4 aylık veriye istinaden, SSK ve Bağ-Kur'lu için tahmini yeni emekli maaşı;
Mevcut Maaş: 14.469 TL Yeni Maaş: 16.402,06 TL
Mevcut Maaş: 15.000 TL Yeni Maaş: 17.004,00 TL
Mevcut Maaş: 15.500 TL Yeni Maaş: 17.571,80 TL
Mevcut Maaş: 16.000 TL Yeni Maaş: 18.139,60 TL
Mevcut Maaş: 16.500 TL Yeni Maaş: 18.707,40 TL
Mevcut Maaş: 17.000 TL Yeni Maaş: 19.275,20 TL
Mevcut Maaş: 17.500 TL Yeni Maaş: 19.843,00 TL
Mevcut Maaş: 18.000 TL Yeni Maaş: 20.410,80 TL
Mevcut Maaş: 18.500 TL Yeni Maaş: 20.978,60 TL
Mevcut Maaş: 19.000 TL Yeni Maaş: 21.546,40 TL
Mevcut Maaş: 20.000 TL Yeni Maaş: 22.672,00 TL
Mevcut Maaş: 21.000 TL Yeni Maaş: 23.805,60 TL
Mevcut Maaş: 22.000 TL Yeni Maaş: 24.939,20 TL
Mevcut Maaş: 23.000 TL Yeni Maaş: 26.072,80 TL
Mevcut Maaş: 24.000 TL Yeni Maaş: 27.206,40 TL
Mevcut Maaş: 25.000 TL Yeni Maaş: 28.340,00 TL
Mevcut Maaş: 26.000 TL Yeni Maaş: 29.473,60 TL
Mevcut Maaş: 30.000 TL Yeni Maaş: 34.008,00 TL