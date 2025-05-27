Emekliye yeni zam oranı eklendi: Temmuz emekli maaşı hesaplandı! 14.469 TL ve üstü alan SSK ile Bağ-Kur'lu...

Peki, yeni emekli maaşının hesaplanmasında önemli olan ve TÜİK tarafından açıklanan 4 aylık enflasyon verileri ne durumda?

Ocak ayı aylık enflasyon farkı yüzde 5,03.

Şubat ayı enflasyon farkı yüzde 2,27.

Mart ayı enflasyon farkı yüzde 2,46.

Nisan ayı enflasyon farkı yüzde 3,00.

TÜİK tarafından açıklanan 4 aylık enflasyon farkı neticesinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık enflasyon oranı yüzde 13,36 oldu. Ortaya çıkan bu veri neticesinde de SSK ve Bağ-Kur'lunun yeni emekli maaşı tahmini olarak hesaplanabiliyor.