Emlak Konut'tan orta gelirliye yeni kampanya geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirliler için başlatılacak Emlak Konut projesine ilişkin, "Yarın başlayacak kampanyamızın tüm detaylarını Emlak Konut’umuz duyuracak. Ben tüm bu gayretlerimizin; milletimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Peki Emlak konut yeni kampanyası şartları nedir, peşinatlı ya da peşinatsız satışlar olacak mı, ödeme planı nasıl? İşte yeni konut kampanyasının detayları.

1 /7 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut'un kampanya başlatacağını, peşinatlı ya da peşinatsız konut satışlarının gerçekleşeceğini açıkladı. Peki Emlak Konut kampanyası ne zaman başlayacak, ödeme planı nedir, ne kadar peşinat verilecek?



2 /7 Emlak konut yeni kampanyası ne zaman başlayacak? Emlak Konut'tan orta gelirliye yeni kampanya geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirliler için başlatılacak Emlak Konut projesinden bahsederek, "Yarın başlayacak kampanyamızın tüm detaylarını Emlak Konut’umuz duyuracak. Ben tüm bu gayretlerimizin; milletimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

3 /7 Cumhurbaşkanımız 2012 yılında Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm seferberliği ilan etti. 1 milyon 481 bin sosyal konut inşa ettik. Şu an halen deprem konutları dışında devam eden 312 bin sosyal konutun inşası da sürmektedir.

4 /7 Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak için adımımızı atmış olacağız. Kampanyamızla birlikte sektörün hareketliliğini artıracak bir diğer kampanyayı da başlatıyoruz. Bu müjdeyi vermiş olalım. Sektörün hareketliliğini artıracak bir diğer kampanyayı da Emlak Konut’umuzla başlatıyoruz.

5 /7 Emlak konut yeni kampanyasında peşinatlı ya da peşinatsız satışlar var mı? Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkanlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da Emlak Konut projelerini diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade oranlarıyla, gerek düşük peşinat, gerek peşinatsız kazançlı bir yatırım imkanı olarak sunuyoruz.

6 /7 Yarın başlayacak kampanyamızın tüm detaylarını bu hafta içinde Emlak Konut’umuz duyuracak. Ben tüm bu gayretlerimizin; milletimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum."