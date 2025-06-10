KISA VADEDE EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM HANGİSİ OLDU?

Üç aylık verilerde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,83, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,00 oranında reel getiriyle en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 10,68, TÜFE’ye göre ise yüzde 10,55 oranında en çok kaybettiren araç olarak öne çıktı.