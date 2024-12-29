Asgari ücretin belirlenmesinin ardından tüm gözler emekli maaşlarına çevrildi. Özellikle kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesiyle ilgili beklentiler bir hayli yüksek. Memur ve emekli maaşı zammı , TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine göre netleşecek.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, emekli ve memur zammı nda belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Peki, emekli maaş zammı ne kadar olacak, yeni düzenlemelerle birlikte emekliler ne kadar maaş alacak? Memur zammı ne kadar olacak? İşte tablo tablo yeni maaşlar...