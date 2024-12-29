En düşük emekli maaşı TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine göre netleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 2025 Ocak zammıyla kök maaşlar güncellenirken, en düşük emekli maaşı yeni oranlarla belirlenecek. Ek ödemeli emekli maaşı tablosu ve memur emeklisi maaşları tablosu, yapılacak zam oranları ve enflasyon farkına göre yeniden düzenlenecek. Peki emekli zammı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç lira olacak? İşte kalem kalem yeni emekli ve memur maaşları...
Asgari ücretin belirlenmesinin ardından tüm gözler emekli maaşlarına çevrildi. Özellikle kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesiyle ilgili beklentiler bir hayli yüksek. Memur ve emekli maaşı zammı, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine göre netleşecek.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, emekli ve memur zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Peki, emekli maaş zammı ne kadar olacak, yeni düzenlemelerle birlikte emekliler ne kadar maaş alacak? Memur zammı ne kadar olacak? İşte tablo tablo yeni maaşlar...
Ocak 2025'te milyonlarca emekli ve memurun maaşlarında artış olacak. SSK, Bağ-Kur emeklileri için Ocak 2025 ek ödemeli emekli maaşı tablosu merak ediliyor. Memur ve emekli zammı için 6 aylık enflasyon oranının netleşmesi için son viraja girildi. TÜİK'in 3 Ocak'ta açıklayacağı Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla beraber 2025'te uygulanacak memur ve emekli zammı netleşecek. Beraberinde memurların ve emeklilerin 2025 maaşları da belli olacak. 2025 Ocak ayı ek ödemeli emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri için hazırlanan maaş tablosu ile birlikte en düşük emekli maaşı hakkında tüm detayları bu sayfada bulabilirsiniz. İşte SSK, Bağ-Kur ek ödeme yeni maaş tablosu.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, son 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. TÜİK, 3 Ocak 2025'te Aralık ayı enflasyon oranını açıklayacak. Bu veriyle birlikte Temmuz-Aralık 2024 döneminin 6 aylık enflasyonu netleşecek.
OCAK 2025 MEMUR ZAMMI NE OLACAK?
Ocak 2025'te emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, 2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon verilerine göre belirlenecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım 2024 enflasyon verileriyle birlikte, Temmuz-Kasım dönemi için beş aylık enflasyon oranı %14,57 (emekli zammı) olarak gerçekleşti. Memur zammı ise yüzde 10,40 olarak belirlendi.
Merkez Bankası Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 45,28 olurken, 6 aylık enflasyon beklentisi de yüzde 16,47 oldu. Buna göre SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ve memur maaş artışları şöyle hesaplandı.
OCAK 2025 SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI TABLOSU
SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 16,47
Memur enflasyon farkı yüzde 5,88
Toplu sözleşme zammı yüzde 6
Memur ve memur emeklisi zammı yüzde 12,23
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
TCMB'nin Anketi'ne göre en düşük emekli maaşı; SSK ile Bağ-Kur'lu için 12.500 liradan 14.558,75 liraya memur emeklisi için de 17.588,10 liradan 19.739 liraya yükselecek.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE OLACAK?
TCMB'nin Anketi'ndeki tahmin gerçekleşir de yıl sonu enflasyonu yüzde 45,28 gelirse; temmuz-aralık enflasyonu yüzde 16,47 olması bekleniyor. Bu durumda memurun TÜFE farkı yüzde 5,88; memur zammı ise yüzde 12,23 olur. Böylece 39.205,71 lira olan en düşük memur maaşı 44.000,57 liraya yükselmesi bekleniyor.
EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
12 bin 500 lira emekli maaşı alan yüzde 16,47'lik artışla 14 bin 599 lira
12 bin 600 lira emekli maaşı alan yüzde 16,47 artışla 14 bin 675 lira
13 bin lira emekli maaşı alan yüzde 16,47 artışla 15 bin 141 lira
13 bin 500 lira emekli maaşı alan yüzde 16,47 artışla 15 bin 723 lira
15 bin lira emekli maaşı alan yüzde 16,47 yükselişle 17 bin 471 lira
16 bin lira emekli maaşı alan yüzde 16,47 yükselişle 18 bin 53 lira
18 bin lira emekli maaşı alan yüzde 16,47 artışla 20 bin 965 lira
19 bin lira emekli maaşı alan yüzde 16,47 artışla 22 bin 129 lira
20 bin lira emekli maaşı alan yüzde 16,47 artışla 23 bin 294 lira
24 bin lira emekli maaşı alan yüzde 16,47 artışla 27 bin 953 lira alması bekleniyor.