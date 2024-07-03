"En düşük emekli memur maaşları kaç TL oldu 2024? 4C, Emekli Sandığı maaşlarına kaç TL zam geldi, seyyanen zam olacak mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 6 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı temmuz zamlarının ne kadar olacağı, yüz binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. En düşük memur maaşının ne kadar olacağı, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nin tamamlanmasıyla birlikte tahmini olarak hesaplandı.