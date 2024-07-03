"En düşük emekli memur maaşları kaç TL oldu 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Memur ve emekli maaş zammında kritik haftaya girildi. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam, çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte netlik kazanacak. Artışla birlikte sosyal yardım ödemeleri ve kıdem tazminatı tavanı da artacak. Peki En düşük emekli memur maaşları kaç TL oldu 2024? 4C, Emekli Sandığı maaşlarına kaç TL zam geldi, seyyanen zam olacak mı?
"En düşük emekli memur maaşları kaç TL oldu 2024? 4C, Emekli Sandığı maaşlarına kaç TL zam geldi, seyyanen zam olacak mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 6 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı temmuz zamlarının ne kadar olacağı, yüz binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. En düşük memur maaşının ne kadar olacağı, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nin tamamlanmasıyla birlikte tahmini olarak hesaplandı.
2024 EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Her yıl iki kez ocak ve temmuz dönemlerinde maaşlarına zam alan emekliler, 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 49,25 oranında maaşlarına zam almıştı.
Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları için açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı 22,72 olarak açıklandı. Böylelikle emekliler mayıs ayı itibarıyla yüzde 22,72 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.
Son yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon yüzde 25,81 olarak hesaplandı.
Bu hesaplamalar temmuz ayında açıklanacak olan haziran ayı enflasyonuyla aynı doğrultuda gelirse eğer emeklilerin alacağı zam oranı, enflasyon farkına bağlı olarak yüzde 25,81 olacak.
MEMUR TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memur ve memur emeklileri ise haziran ayı itibarıyla yüzde 17,38 zam hakkı elde etmiş oldu.
Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.
Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre haziran ayında enflasyon yüzde 2,52 olacak.
Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,81'e yükselecek. Oluşacak enflasyon farkı yüzde 6,40 olacak.
Böylece memur ve memur emeklileri yüzde 20,35 kümülatif zam alma hakkına sahip olacak.
Bu rakam baz alındığında en düşük memur maaşı 32 bin 861 liradan 39 bin 548 liraya yükselecek.