Engelli maaşı temmuz zammı merak konusu. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilere yapılacak olan zam netleşecek. Memur maaşıyla birlikte engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım parası, çocuk yardımı ödemeleri de güncellenecek. Pek 2025 engelli maaşı ne kadar olacak? Temmuzda engelli zammı ne kadar kaç TL olacak?
Memur maaşlarına yapılan zamlar, genellikle emekli maaşları, sosyal yardımlar ve çeşitli ödenekler üzerinde de etkili olmakta. Bu kapsamda, 65 yaş aylığı ve engelli aylığı gibi önemli sosyal yardımlar da memur maaş artışlarına paralel olarak yeniden belirlenir. Ayrıca, ailelere yönelik destekler arasında yer alan çocuk yardımı miktarları da güncellenerek alım gücünün korunması hedeflenir. Çalışanlar için büyük önem taşıyan kıdem tazminatı tavanı da bu düzenlemelerle birlikte artırılırken, bedelli askerlik ücreti de yeni ekonomik koşullara göre yeniden belirlenmektedir. Bu güncellemeler, geniş bir kesimi etkileyerek ekonomik dengelerin sağlanmasına yardımcı olur. Peki engelli maaşı ne kadar olacak? Engelli aylığı temmuz zammı 2025 maaşı ne kadar olacak?
Temmuzda memur zammı ne kadar olacak?
Haziran ayı Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre enflasyon yüzde 1,61 çıkarsa o zaman 2025’in ilk yarıyıl enflasyonu %16,94 olacak.
Memurlarımıza ise %10,32 enflasyon farkı oluşacaktır. 2025 ikinci yarıyıl toplu sözleşme zammı olan %5’lik farkla birlikte toplamda memur ve memur emeklimize %15,84’lük bir fark oluşacaktır. Dolayısıyla memur maaş katsayısına bağlı olan birçok ödenek de değişecektir.
Engelli maaşı ne kadar olacak? Temmuzda engelli zammı ne kadar kaç TL olur?
%40 -% 69 arasında engeli bulunanların aylıkları 3.723 TL’den 4.313 TL’ye yükselecek.
%70- üzeri engeli bulunanların aylıkları 5.582 TL’den 6.466 TL’ye çıkacak.
18 yaş altı engelli aylığı 3.723 TL’den temmuz sonrası 4.313 TL’ye yükselecek.
Evde bakım desteği ne kadar olacak?
Evde bakım maaşı 10.125 TL’den 11.729’ye çıkacak.
10.125 TL olan evde bakım desteği memura %15,84 oranında zam yapılması durumunda temmuzda 11.729 TL’ye yükselecek.
Tüberküloz ve SSPE hasta yardımı ne kadar?
Tüberküloz ve SSPE hastalarına yönelik yardım 10.125 TL’den 11.729 TL’ye çıkacak.
65 yaş aylığı ne kadar olacak?
65 yaş aylığı ise 4.662 TL’den 5.400 TL’ye yükselecek.
Çocuk yardımı temmuzda ne kadar olacak?
0-6 yaş çocuk yardımı 506,28 TL’den 586,47 TL’ye ulaşacak.
6 yaş üzeri çocuk yardımı 253,14 TL’den 294,05 TL’ye yükselecek.
Aile yardımı (eş için) 2301 TL’den 2.665 TL’ye ulaşacak.