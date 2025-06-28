Memur maaşlarına yapılan zamlar, genellikle emekli maaşları, sosyal yardımlar ve çeşitli ödenekler üzerinde de etkili olmakta. Bu kapsamda, 65 yaş aylığı ve engelli aylığı gibi önemli sosyal yardımlar da memur maaş artışlarına paralel olarak yeniden belirlenir. Ayrıca, ailelere yönelik destekler arasında yer alan çocuk yardımı miktarları da güncellenerek alım gücünün korunması hedeflenir. Çalışanlar için büyük önem taşıyan kıdem tazminatı tavanı da bu düzenlemelerle birlikte artırılırken, bedelli askerlik ücreti de yeni ekonomik koşullara göre yeniden belirlenmektedir. Bu güncellemeler, geniş bir kesimi etkileyerek ekonomik dengelerin sağlanmasına yardımcı olur. Peki engelli maaşı ne kadar olacak? Engelli aylığı temmuz zammı 2025 maaşı ne kadar olacak?