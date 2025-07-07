Her yıl olduğu gibi bu yıl da çiftçilerin büyük beklentisi, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanacak olan yeni sezon fındık alım fiyatına çevrilmiş durumda. TMO'nun 2025 yılı fındık taban fiyatları açıklaması, hasat dönemi öncesinde netlik kazanacak. Peki güncel fındık fiyatları ne kadar 1 ton fındık kaç TL? 2025 fındık alım fiyatı ne zaman açıklanacak? İşte, güncel levant ve Giresun kalite fındık fiyatları son durum.
Her yıl fındık sezonu öncesi Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından fındık taban fiyatları kamuoyu ile paylaşılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından belirlenecek olan 2025 yılı fındık fiyatları için geri sayım hızlandı. Ağustos ayında başlayacak olan fındık hasadına kısa süre kala üreticilerin fındık fiyatlarına yönelik beklentileri de arttı. Peki TMO fındık fiyatları ne kadar olacak, taban fındık fiyatı belli oldu mu? Üreticiler, serbest piyasadaki güncel fiyatlar ve artan maliyetler göz önüne alındığında, TMO'nun açıklayacağı fiyatın yüzleri güldürmesini bekliyor.
Geçen yılın (2024-2025 sezonu) levant kalite için 130 TL, Giresun kalite için ise 132 TL ve Sivri fındık için 125 TL olarak belirlenen taban fiyatları, bu yılki beklentilerin oldukça altında kalıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı henüz 2025-2026 sezonu için taban fiyatları açıklamadı. Peki 2025 fındık alım fiyatı ne zaman açıklanacak? İşte, güncel levant ve Giresun kalite fındık fiyatları son durum.
2025 FINDIK FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 yılı fındık taban fiyatları henüz belli olmadı. Fındık hasadı Giresun'da ağustos ayının ilk haftasında başlıyor. 2025 yılı fındık fiyatları fındık hasadından önce ağustosun ilk günlerine belli olacak.
TMO GÜNCEL FINDIK FİYATLARI
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2024-2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını kilogram başına levant kalite için 130 TL, Giresun kalite için 132 TL, Sivri fındık için 125 TL olarak belirledi.
FINDIK FİYATLARI 2024-2025
2024/2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları; %50 sağlam iç fındık esasına göre;
Levant kalite için 130 TL/Kg
Giresun kalite için 132 TL/Kg, olarak belirlenmiştir.
Bakanlığımızın üreticilere vereceği alan bazlı destek, mazot ve gübre desteği ile birlikte düşünüldüğünde ise levant kalite için ortalama fiyat 133 TL/Kg, Giresun kalite için ise 135 TL/Kg olacaktır.
Ayrıca yüksek randımanlı fındığa (50 randımanın üzerindeki her +1 randıman için) 1,30 TL/Kg ilave fiyat verilecektir.
FINDIK FİYATLARI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ;
6 Temmuz tarihi itibariyle fındık fiyatları.
Samsun'da serbest piyasa fındık fiyatları güncel olarak: 180-200 TL
Giresun'da serbest piyasa fındık fiyatları güncel olarak: 185-210 TL
Trabzon serbest piyasa fındık fiyatları güncel olarak: 190-200 TL
Ordu serbest piyasa fındık fiyatları güncel olarak: 185-200 TL
Sakarya serbest piyasa fındık fiyatları güncel olarak: 190-210 TL