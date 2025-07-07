FINDIK FİYATLARI 2024-2025

2024/2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları; %50 sağlam iç fındık esasına göre;

Levant kalite için 130 TL/Kg

Giresun kalite için 132 TL/Kg, olarak belirlenmiştir.

Bakanlığımızın üreticilere vereceği alan bazlı destek, mazot ve gübre desteği ile birlikte düşünüldüğünde ise levant kalite için ortalama fiyat 133 TL/Kg, Giresun kalite için ise 135 TL/Kg olacaktır.

Ayrıca yüksek randımanlı fındığa (50 randımanın üzerindeki her +1 randıman için) 1,30 TL/Kg ilave fiyat verilecektir.