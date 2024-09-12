Gaziantep deprem konutları ne zaman teslim edilecek? sorusuna yanıt aranıyor. Gaziantep deprem konutu kurası, bölgede depremden etkilenen vatandaşlar için yapılan konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen bir süreçtir. Gaziantep deprem konutları kura sonuçları, AFAD tarafından belirlenen hak sahiplerinin konutlarına kavuşmasını sağlayacak önemli bir aşamadır. AFAD hak sahipliği kura çekilişi canlı izle seçeneği ile çekilişi anlık olarak takip etmek mümkün. Peki, TOKİ Gaziantep kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte AFAD deprem konutları kura sonuçları Gaziantep hak sahipliği isim listesi...

1 / 4 Gaziantep deprem konutları kura sonuçları , 6 Şubat depremlerinden etkilenen yüz binlerce vatandaşımızın merakla takip ettiği bir süreçtir. AFAD hak sahipliği kura çekilişi ile yeni evlerine kavuşacak olan Gaziantepliler, bu önemli anı canlı olarak izleme fırsatı bulmakta. Gaziantep'te inşa edilen deprem konutları, kura çekimiyle vatandaşların yaralarını sarmaya yönelik önemli bir adımdır. Peki, TOKİ Gaziantep kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, Gaziantep deprem konut kurası AFAD hak sahipliği kura sonuçları isim listesi.

2 / 4 Depremden etkilenen; Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis'te yapımı tamamlanan 24 bin 812 yeni konutun kura ile hak sahiplerine verileceği belirtildi. Bugüne kadar teslim edilen 76 bin 442 konut ile birlikte toplam 101 bin 254 afet konutu hak sahiplerine teslim edilmiş olacak.

3 / 4 Deprem konutları kura ve anahtar teslim töreni, bugün saat 11.00'den itibaren AFAD Yotube hesapları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Vatandaşlar, kura çekimi sonrasında kesinleşen sonuçlara e-Devlet üzerinde yer alan AFAD sayfasından ulaşabilecek. Gaziantep deprem konutları AFAD hak sahipliği kura çekilişi CANLI İZLE