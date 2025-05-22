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Gizli numaradan gelen aramalar nasıl engellenir? Gizli numara kapatma işlemleri nasıl yapılır?

Gizli numaradan gelen aramalar nasıl engellenir? Gizli numara kapatma işlemleri nasıl yapılır?

13:2022/05/2025, Perşembe
G: 22/05/2025, Perşembe
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Akıllı telefonların hayatımızı tamamen şekillendirdiği bu dönemde, gizli numara aramaları birçok kullanıcı için rahatsız edici bir durum. Arayanın kim olduğunu bilmeden gelen çağrılar hem güvenlik hem de gizlilik açısından sorun yaratabiliyor.

Akıllı telefonların hayatımıza tamamen entegre olduğu bu dönemde, gizli numara aramaları hâlâ birçok kullanıcı için rahatsız edici bir durum. Arayanın kim olduğunu bilmeden gelen çağrılar hem güvenlik hem de gizlilik açısından sorun yaratabiliyor. Bu haberimizde Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom gibi büyük GSM operatörlerinde gizli numaralardan gelen çağrıları nasıl engelleyebileceğinizi detaylarıyla anlattık.


TÜM OPERATÖRLERDE GEÇERLİ GİZLİ NUMARA ENGELLEME NASIL YAPILIR?

Gizli numaralardan gelen çağrıları engellemenin en hızlı ve kolay yolu tüm operatörlerde geçerli olan bir kısa kod kullanmaktır. Turkcell, Vodafone ya da Türk Telekom hattınız fark etmeksizin aşağıdaki işlemi yaparak bu çağrıları engelleyebilirsiniz:

  1. Telefonun arama ekranına girin
  2. *253# tuşlayın
  3. Arama tuşuna basın
  4. Bu işlem sonrası hattınız gizli numara aramalarına tamamen kapanacaktır. Aynı işlemi tekrar yaparak dilediğiniz zaman engellemeyi kaldırabilirsiniz.




VODAFONE’DA GİZLİ NUMARA NASIL ENGELLENİR?

  1. Vodafone gizli numara engelleme işlemi nasıl yapılır?
  2. Mesajlar uygulamasına girin
  3. Yeni mesaj oluşturun
  4. Mesaj kısmına GIZLI AC yazın
  5. 7046’ya gönderin
  6. Aynı mesajı tekrar göndererek engellemeyi kaldırabilirsiniz.




TURKCELL’DE GİZLİ NUMARA NASIL ENGELLENİR?

  • Arama ekranına *253# yazıp arama tuşuna basın
  • Bu işlem sonrasında gizli numaralardan gelen aramalar otomatik olarak engellenecektir. Turkcell, arayan kişiye “Numaranızı gizleyerek bu numarayı arayamazsınız” şeklinde uyarı verir.



TÜRK TELEKOM’DA GİZLİ NUMARA NASIL ENGELLENİR?

Arama ekranına *253# yazın ve arama tuşuna basın

Bu işlem gizli aramalara hattınızı kapatır. Aynı işlemi tekrar yaparsanız hattınızı yeniden açarsınız


GİZLİ NUMARA İŞLEMLERİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR

Bu işlemler ücretli mi?

Hayır, gizli numara açma, kapatma ve engelleme işlemleri tüm operatörlerde tamamen ücretsizdir

Tüm telefon modellerinde geçerli mi?

Çoğu modern cihazda çalışsa da, bazı eski modellerde ya da özelleştirilmiş yazılımlarda sorun yaşanabilir. Bu durumda operatörünüzle iletişime geçmeniz gerekir

Sadece bazı gizli numaraları engellemek mümkün mü?

Maalesef hayır. Gizli numara sistemi, numarayı operatör seviyesinde tamamen gizlediği için sadece belirli gizli numaraları engellemek mümkün değildir






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