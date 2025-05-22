Gizli numaradan gelen aramalar nasıl engellenir? Gizli numara kapatma işlemleri nasıl yapılır?

Akıllı telefonların hayatımıza tamamen entegre olduğu bu dönemde, gizli numara aramaları hâlâ birçok kullanıcı için rahatsız edici bir durum. Arayanın kim olduğunu bilmeden gelen çağrılar hem güvenlik hem de gizlilik açısından sorun yaratabiliyor. Bu haberimizde Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom gibi büyük GSM operatörlerinde gizli numaralardan gelen çağrıları nasıl engelleyebileceğinizi detaylarıyla anlattık.