Genel Sağlık Sigortası Priminde artışa gidildi: GSS prim oranı yüzde kaç oldu? İşte yeni oran...

14:0322/11/2025, Cumartesi
Genel Sağlık Sigortası Primi değişti. Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim oranı yüzde 3’ten yüzde 6’ya çıkarıldı. Aralık ayı başından itibaren 780 TL olan prim ödemesi 1.560 TL’ye yükselecek. Düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

GSS PRİM ORANI DEĞİŞTİ


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 10602 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı genel sağlık sigortalılarının prim oranı değiştirildi. Karar, 21 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete’nin 33084 sayılı nüshasında yayımlandı.



Bu değişiklikle birlikte, halen 780,17 TL olarak uygulanan GSS primi, Aralık ayı başından itibaren 1.560,34 TL olarak uygulanacak. Genel sağlık sigortası primi ödenen sigortalılar, bakmakla yükümlü olduğu kişilerle birlikte sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor.

Hanedeki kişi başı gelir, brüt asgari ücretin üçte birinden düşük olan vatandaşların GSS primleri ise devlet tarafından karşılanıyor.


İlgili Cumhurbaşkanı kararı, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar, 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak.


Genel Sağlık Sigortası kapsamında ödenen prim ile yalnızca primi ödeyen kişi değil, bakmakla yükümlü olduğu kişiler de sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor.

