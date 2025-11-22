Bu değişiklikle birlikte, halen 780,17 TL olarak uygulanan GSS primi, Aralık ayı başından itibaren 1.560,34 TL olarak uygulanacak. Genel sağlık sigortası primi ödenen sigortalılar, bakmakla yükümlü olduğu kişilerle birlikte sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor.