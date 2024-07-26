Yaz aylarının sıcak günlerinde, güneş çarpması riski artmaktadır. Güneş çarpması, aşırı sıcaklık ve uzun süreli güneşte kalma sonucu vücut sıcaklığının tehlikeli derecede yükselmesiyle meydana gelir. Bu durumun belirtileri arasında baş dönmesi, sersemlik, yoğun baş ağrısı, bulantı ve ciltte kızarıklık yer almaktadır. Eğer bu belirtileri yaşıyorsanız, güneş çarpmasında şüphelenerek bir hekime başvurmalısınız. İşte güneş çarpması belirtileri ve tedaiv süreci ile ilgili detaylı bilgiler...

1 / 14 Özellikle yaz mevsiminde güneş çarpması riskini azaltmak için, güneşin en etkili olduğu saatlerde dışarıda olmaktan kaçınmak, hafif giysiler tercih etmek ve yeterli sıvı almak önemlidir. Unutmayın, güneş çarpması hayatı tehdit edici bir durum olabilir, bu nedenle tedbir almayı ihmal etmeyin!

2 / 14 Güneş çarpması nedir?

Aşırı sıcak sonucu beden ısısını ayarlayan mekanizmanın bozulmasına bağlı meydana gelen bir rahatsızlıktır.

3 / 14 Güneş Çarpması Belirtileri Nelerdir?

Güneş çarpması yaşadığınızı anlamak için bu belirtileri kontrol edin. İşte güneş çarpması yaşanması durumunda oluşacak belirtiler...

4 / 14 Ateş

Ateşiniz 39-41 dereceye kadar çıkabilir.

5 / 14 Kalp Atışı

Kalp atış ritmi düzensiz hale gelebilir.

6 / 14 Baş Ağrısı

Baş ağrısı şiddetlenebilir.

7 / 14 Bulantı ve kusma

Bulantı ve kusma eşlik edebilir.

8 / 14 Psikolojik ve zihinsel etki

Davranış, anlama, kavrama bozukluğu ortaya çıkabilir.

9 / 14 Güneş çarpmasından nasıl korunmalıyız?

Zorunlu olmadıkça 11.00-16.00 saatleri arasında evden çıkılmamalı.







10 / 14 Aşırı sıcaklarda gölgede bulunulmalı, ağır işler ve spor yapılmamalı.

11 / 14 İnce, açık renkli, bol giyisiler giyilmeli.

12 / 14 Şemsiye veya geniş kenarlı şapka kullanılmalı.

13 / 14 Bol sıvı tüketilmeli.