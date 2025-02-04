Hayvancılığa destek müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Çiftçilere, 2 yıla kadar geri ödemesiz 3 veya 5 yıl geri ödemeli sübvansiyonlu kredi desteği sağlanacak. 270 bin TL hayvan bakım ve besi gideri devlet tarafından ödenecek. Peki Hayvancılık desteği alma şartları neler kimler destekten yararlanacak? Hayvancılık hibe desteği 2025 başvuru ne zaman? İşte detaylar.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Kabine toplantısında çiftçilere müjdeyi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “TİGEM'deki gebe büyükbaş hayvanları, uygun maliyetlerde üreticilerimize vereceğiz.” dedi.
Hayvancılık desteği alma şartları neler kimler destekten yararlanacak?
Erdoğan, tarımda üretimin artması ve kırsalda kalkınmanın sağlanması için çalışmalarını çok yönlü şekilde sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti: "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi ile hayvancılık yapan aile işletmelerimizi güçlendirmeyi, gençlerimizin ve kadınlarımızın tarım sektöründe daha fazla yer almalarını amaçlıyoruz.
Halihazırda faaliyette olan aile işletmelerinin yanı sıra ilk kez hayvancılık yapacak genç ve kadınlar bu projeden istifade edebilecek. Proje kapsamında TİGEM işletmelerimizdeki gebe büyükbaş hayvanları, uygun maliyetlerde üreticilerimize vereceğiz. Üreticilerimiz, Ziraat Bankasından 2 yıla kadar ödemesiz, 3 veya 5 yıl geri ödemeli olarak sübvansiyonlu kredi kullanabilecek.
Üreticilerimizin bir yıl boyunca aylık bir asgari ücret tutarı kadar yani toplamda 270 bin liralık bakım ve besleme giderini biz karşılayacağız. Ayrıca, üreticilerimiz hayvanlarını TARSİM'den bir yıl sigortalı olarak alacak. Bunun da bedeli devletimiz tarafından ödenecek.
Projede 15 olan hayvan sayısını, veteriner hekim, ziraat mühendisi, gıda mühendisi gibi meslek gruplarından gençlerimizin yapacağı başvurularda 30 olarak uygulayacağız. Burada gayemiz bu mesleklerden mezun olmuş gençlerimizin kendi işlerini kurması ve kendi memleketlerine fayda sağlamalarıdır. Deprem bölgesindeki üreticilerimize bu projede de öncelik vereceğiz. Hayvancılıkta yerli ve yeterli üretime ciddi katkı sunacak projenin hayırlı olmasını diliyorum."
Hayvancılıkta 2024-2026 dönemi destekleme tutarları belli oldu
Öte yandan ülke hayvancılığının geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması için 2024-2026 döneminde yapılacak hayvancılık desteklemeleri belli oldu. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ülke hayvancılığının geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması, etkinliğin artırılması, üretim planlamasına katkı verilmesi, yerli üretimin teşvik edilmesi, üretim, verimlilik ve kalitenin artırılması amacıyla hazırlanan karara göre, büyükbaş hayvancılık destekleri kapsamında programlı aşıları tamamlanmış, 4 ay ve üzeri yaşta buzağı ve malaklar için hastalıktan ari işletmeler hariç 500 baş ile sınırlı olmak üzere 1000 lira temel destek ödenecek.
Küçükbaşta Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğine (TÜDKİYEB) üye yetiştiricilere, (Birlik olmayan illerde bu şart aranmayacak) yıl içinde doğan ve doğduğu işletmede en az 4 ay kalan oğlak ve kuzular için 200 lira temel destek ödemesi yapılacak.
Ayrıca, atık desteği kapsamında Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine, büyükbaş hayvan atıkları için hayvan başına 5 bin lira, küçükbaş hayvan atıkları için 1000 lira destek sağlanacak.
Ürettiği çiğ sütü 1 Ocak 2025'ten itibaren süt işleme tesislerine satan ve bir tarımsal amaçlı örgüte üye veya ortak olan üreticilere, manda, koyun, keçi ve niteliğine, pazarlama şekline göre inek sütü için Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve kriterler ile üretim maliyeti dikkate alınarak belirlenen birim tutarlar üzerinden temel destek ödemesi yapılacak.
Besilik erkek sığır (karkas) desteği kapsamında, Hayvancılık Bilgi Sistemi'ne kayıtlı, yurt içinde doğmuş, en az 200 kilogram karkas ağırlığa ulaşan erkek sığırlarını (manda dahil) mevzuata uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere, en fazla 200 baş ile sınırlı olmak üzere hayvan başına 500 lira temel destek ödemesi sağlanacak.
Ürettiği tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (Tiftikbirlik), Tiftikbirlik'e bağlı kooperatiflere, TÜDKİYEB'e bağlı birliklere veya Bakanlığa kayıtlı yün işleme tesislerine satan üreticilere, kilogram başına 80 lira destek ödenecek.
Su ürünleri alanında alabalık ve sazanda 350 tona kadar kilogram başına 1,2 lira, yeni türler için kilogram başına 3 lira ve midye için kilogram başına 1 lira temel destek ödemesi yapılacak.