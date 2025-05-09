Hindistan ve Pakistan arasında 78 yıldır sorunun çözülemediği Keşmir bölgesinde gerilim en üst seviyeye yükseldi. 1947'deki bölünmeden bu yana üç savaş yaşayan iki ülke, yeniden savaşın eşiğine geldi. Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan sıcak gelişmelerin ardından iki ülkenin nüfus karşılaştırması da merak konusu oldu. Peki, Hindistan ve Pakistan'ın nüfusu kaç? İşte iki ülkedeki genç, yaşlı, çocuk nüfus dağılımlarının karşılaştırması

1 /4 Güney Asya'da uzun süredir çatışma halinde olan iki komşu ülke Hindistan ve Pakistan, 1947'deki bölünmeden bu yana üç savaş yaşadı. Pakistan ve Hindistan arasında çıkan çatışmadan sonra iki ülkenin nüfus dağılımı karşılaştırılması merak konusu oldu.

2 /4 Hindistan ve Pakistan'ın nüfusu kaç? İşte iki ülkedeki genç, yaşlı, çocuk nüfus dağılımlarının karşılaştırması

3 /4 Hindistan'ın nüfusu kaç?

2023 Yılındaki verilere göre, Hindistan'ın nüfusu 1,438 milyar

Pakistan'ın nüfusu kaçtır?

241,49 milyonu aşan nüfusuyla dünyanın en kalabalık beşinci ülkesidir