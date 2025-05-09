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Hindistan ve Pakistan'ın nüfusu kaç? İşte iki ülkedeki genç, yaşlı, çocuk nüfus dağılımlarının karşılaştırması

Hindistan ve Pakistan'ın nüfusu kaç? İşte iki ülkedeki genç, yaşlı, çocuk nüfus dağılımlarının karşılaştırması

Tuğba Güner
19:459/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Hindistan ve Pakistan arasında 78 yıldır sorunun çözülemediği Keşmir bölgesinde gerilim en üst seviyeye yükseldi. 1947'deki bölünmeden bu yana üç savaş yaşayan iki ülke, yeniden savaşın eşiğine geldi. Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan sıcak gelişmelerin ardından iki ülkenin nüfus karşılaştırması da merak konusu oldu. Peki, Hindistan ve Pakistan'ın nüfusu kaç? İşte iki ülkedeki genç, yaşlı, çocuk nüfus dağılımlarının karşılaştırması

Güney Asya'da uzun süredir çatışma halinde olan iki komşu ülke Hindistan ve Pakistan, 1947'deki bölünmeden bu yana üç savaş yaşadı. Pakistan ve Hindistan arasında çıkan çatışmadan sonra iki ülkenin nüfus dağılımı karşılaştırılması merak konusu oldu.

Hindistan ve Pakistan'ın nüfusu kaç? İşte iki ülkedeki genç, yaşlı, çocuk nüfus dağılımlarının karşılaştırması

Hindistan'ın nüfusu kaç?


2023 Yılındaki verilere göre, Hindistan'ın nüfusu 1,438 milyar


Pakistan'ın nüfusu kaçtır?


241,49 milyonu aşan nüfusuyla dünyanın en kalabalık beşinci ülkesidir

Hindistan-Pakistan Nüfus Dağılımı


Nüfus: 1.438.070.000 -247.504.000

Nüfus/km² : 437,5 - 310.9

Erkeklerde yaşam beklentisi : Ø70 yıl - Ø65 yaş

Kadınlarda yaşam beklentisi: Ø69 yaşında - Ø69 yaşında

Yaş ortalaması : Ø29,8 yıl - Ø22,9 yıl

Doğum oranı: 16.34 ‰ - 28.13 ‰

Ölüm oranı: 9.07 ‰ -7.02 ‰

Göç oranı: -0,44 ‰ -5,66 ‰


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