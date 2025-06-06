HUBUBAT ALIM ÜCRETLERİ 2025: TMO makarnalık ve ekmeklik buğday, arpa ton başına ne kadar oldu?

2025 buğday ve arpa fiyatları belli oldu mu? TMO, yeni alım sezonuna ilişkin fiyatları kamuoyuyla paylaştı. Ekmeklik ve makarnalık buğday ile arpa alım fiyatları netleşirken, çiftçilere verilecek destek paketleri de açıklandı. Peki, destek ödemeleri ne kadar olacak, kimler faydalanabilecek?
2025 yılı hububat alım fiyatları Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklandı. Çiftçilerin merakla beklediği ekmeklik buğday, makarnalık buğday ve arpa fiyatları netleşirken, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere sağlanacak destek ödemeleri de duyuruldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla birlikte yeni sezonda üreticilere temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohum teşviki verilecek.
2025 BUĞDAY VE ARPA FİYATI NE KADAR OLDU?
TMO 2025 yılı hububat alım fiyatları (2. grup ürünler için) ton başına;
Makarnalık buğdayda 13.500 TL,
Ekmeklik buğdayda 13.500 TL,
Arpada ise 11.000 TL.
2024 yılında makarnalık buğday alım fiyatı 10.000, ekmeklik buğday fiyatı 9.250 TL, arpa fiyatları da 7.250 TL idi.
DESTEK ÖDEMELERİ
Üreticilere, “Temel Destek", “Planlı Üretim Desteği" ve sertifikalı tohum kullananlar için ek destek verilecek. Buna göre, çiftçilere ortalama verim dikkate alınarak temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği için toplam olarak ton başına toplam 2.520 TL destek ödemesi yapılacak.
Desteklerle beraber üreticilere ekmeklik ve makarnalık buğday için 16.020 TL/ton, arpa için ise 13.520 TL/ton ödenecek.
HUBUBAT ALIM ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
TMO tarafından teslim alınan ürün bedelleri, teslimatı takip eden 30 gün içinde çiftçinin banka hesabına yapılacak.