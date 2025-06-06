HUBUBAT ALIM ÜCRETLERİ 2025: TMO makarnalık ve ekmeklik buğday, arpa ton başına ne kadar oldu?

DESTEK ÖDEMELERİ

Üreticilere, “Temel Destek", “Planlı Üretim Desteği" ve sertifikalı tohum kullananlar için ek destek verilecek. Buna göre, çiftçilere ortalama verim dikkate alınarak temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği için toplam olarak ton başına toplam 2.520 TL destek ödemesi yapılacak.

Desteklerle beraber üreticilere ekmeklik ve makarnalık buğday için 16.020 TL/ton, arpa için ise 13.520 TL/ton ödenecek.