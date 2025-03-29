Ramazan Bayramı'nda bayram namazı ibadetini gerçekleştirmek isteyenler bayram namazı saati araştırması yapıyor. Diyanet tarafından il il bayram namazı saatleri belli oldu. İl il Ramazan Bayramı saati değişiklik gösteriyor. Oturdukları şehirlerde bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak eden vatandaşlar, Diyanet tarafından paylaşılan il il bayram namazı vakitlerini sorguluyor. Peki Bayram namazı saat kaçta? İşte, Diyanet ile 30 Mart Ankara, İzmir, İstanbul ile 81 ilde bayram namazı saati vakitleri.
2025 Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, il il bayram namazı saatleri farklı şehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Oturdukları şehirlerde bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak eden vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan il il bayram namazı vakitlerini araştırıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin 2025 yılı bayram namazı vakitleri belli oldu. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak?
RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, bayram namazı saatleri şöyle;
İl il tüm şehirlerin Ramazan Bayramı namaz saatleri şu şekilde:
Adana: 06.57
Adıyaman: 06.45
Afyonkarahisar: 07.16
Ağrı: 06.26
Aksaray: 07.02
Amasya: 06.55
Ankara: 07.07
Antalya: 07.16
Ardahan: 06.27
Artvin: 06.31
Aydın: 07.27
Balıkesir: 07.27
Bartın: 07.09
Batman: 06.34
Bayburt: 06.37
Bilecik: 07.18
Bingöl: 06.36
Bitlis: 06.30
Bolu: 07.12
Burdur: 07.17
Bursa: 07.22
Çanakkale: 07.32
Çankırı: 07.03
Çorum: 06.58
Denizli: 07.22
Diyarbakır: 06.37
Düzce: 07.13
Edirne: 07.32
Elazığ: 06.41
Erzincan: 06.40
Erzurum: 06.33
Eskişehir: 07.16
Gaziantep: 06.49
Giresun: 06.44
Gümüşhane: 06.40
Hakkari: 06.23
Hatay: 06.54
Iğdır: 06.22
Isparta: 07.16
İstanbul: 07.22
İzmir: 07.30
Kahramanmaraş: 06.50
Karabük: 07.07
Karaman: 07.05
Kars: 06.26
Kastamonu: 07.03
Kayseri: 06.56
Kilis: 06.50
Kırıkkale: 07.04
Kırklareli: 07.29
Kırşehir: 07.01
Kocaeli: 07.18
Konya: 07.08
Kütahya: 07.18
Malatya: 06.45
Manisa: 07.28
Mardin: 06.35
Mersin: 07.00
Muğla: 07.25
Muş: 06.32
Nevşehir: 06.59
Niğde: 06.59
Ordu: 06.46
Osmaniye: 06.53
Rize: 06.36
Sakarya: 07.16
Samsun: 06.53
Şanlıurfa: 06.43
Siirt: 06.30
Sinop: 06.57
Şırnak: 06.28
Sivas: 06.50
Tekirdağ: 07.28
Tokat: 06.52
Trabzon: 06.39
Tunceli: 06.40
Uşak: 07.20
Van: 06.25
Yalova: 07.21
Yozgat: 06.59
Zonguldak: 07.11
BAYRAM NAMAZI KILINIŞI
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o ifade edilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"
Bundan sonra imamla birlikte:
1. Rekat Kılınışı
*Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
*Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,
*Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. *Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
*Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
*Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
*İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. *Cemaat ise sessizce imamı dinler.
*Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
2. Rekat Kılınışı
*İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
*Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
*Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
*Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
*Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
*Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
*Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.
YURT DIŞI BAYRAM NAMAZI SAATLERİ
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 07.04'te, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.39'da, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.33'te, Mekke'de 06.41'de, Medine'de 06.41'de, Kudüs'te 05.58'de, Gazze'de 06.01'de ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 07.04'te eda edilecek.
KADINLAR BAYRAM NAMAZI KILABİLİR Mİ?
İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 462). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü'l-îdeyn, 1-3, 10-12). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.