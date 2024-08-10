Instagram Türkiye'nin hangi şartlarını kabul etti?

Instagram platformu 2 Ağustos'tan beri Türkiye'de erişime kapalı olan Meta boyun eğdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Meta'nın Türkiye'nin şartlarını kabul ettiğini belirtti. Bakan Uraloğlu dün gece saat 21.30 itibariyle Instagram'a erişim sağlandığını duyurdu. Instagram'ın kabul ettiği anlaşmanın şartları da belli oldu. Peki Instagram'ın kabul ettiği şartlar neler, Türkiye hangi şartları Instagram’a kabul ettirdi?

1 / 14 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Meta'nın Türkiye'nin şartlarını kabul ettiğini ve Instagram'a yönelik erişim yasağının kaldırıldığını duyurdu. Instagram'ın kabul ettiği anlaşmanın şartları netleşti. Peki Instagram açıldı mı? Instagram'ın kabul ettiği şartlar nedir?

2 / 14 İşte Instagram'ın kabul ettiği şartlar Instagram'ın kabul ettiği anlaşmanın şartları ise şöyle sıralandı:

3 / 14 - Türkiye Cumhuriyeti yasaları kapsamında, katalog suçlar arasında yer alan içeriklerin ve paylaşımların derhal kaldırılması sağlanacak.

4 / 14 - Türkiye'nin hukuk sistemine uygunluk sağlanacak ve yasa ihlali söz konusu olduğunda hızlı ve etkili müdahale gerçekleşecek.

5 / 14 - Hesaplar herhangi bir uyarı yapılmadan kapatılmayacak.

6 / 14 - Türk kullanıcıların hesapları ve hakları güvence altına alınacak.

7 / 14 - Uyarı yapılmadan kapatılan hesaplar tekrar erişime açılacak.

8 / 14 - PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütü propagandaları Instagram'da yapılamayacak.

9 / 14 - Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı olan gönderiler Instagram'da kaldırılacak.

10 / 14 - Herhangi yasal bir problem yaşandığı takdirde, Instagram, yetkililer ile en hızlı şekilde iletişime geçecek.

11 / 14 X hesabından videolu paylaşımda bulunan Bakan Uraloğlu, Meta'nın PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütlerine ait hesaplar ve örgütler lehine propaganda işlenen tüm içerikleri kaldıracağını ifade etti.

12 / 14 Bakan Uaraloğlu yaptığı açıklamada, Meta Platformu ile Türkiye hukuk sistemine uygunluk sağlanacağını ve yasaların ihlali söz konusu olduğunda hızlı ve etkili bir müdahale gerçekleştirileceğini söyledi.

13 / 14 Kullanıcı hakları ve hesap güvencesi noktasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait sosyal medya kullanım yapılarının tam olarak korunacağını söyleyen Uraloğlu, "Hesaplar herhangi bir uyarı yapılmadan kapatılmayacaktır." dedi.