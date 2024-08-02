Instagram çöktü mü sorusuna yanıt aranıyor. Fotoğraf, hikaye ve video-reels gibi paylaşımlar yapmaya imkan sunan Instagram'a erişim sorunu yaşayan kullanıcılar, "Instagram çöktü mü, neden çalışmıyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer alan platforma 2 Ağustos Cuma günü erişim problemi yaşayan kullanıcıların gözü resmi açıklamalara çevrildi. Peki, Instagram çöktü mü, neden çalışmıyor, akış yenilenemedi sorunu nedir, ne zaman düzelecek? İşte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun flaş kararı...
Instagram çöktü mü, neden açılmıyor sorusu kullanıcılar arasında merak ediliyor. Uygulamaya giriş yapan kullanıcılar, hikayeleri ve mesajları görüntülerken anlık problemlerle karşılaştıklarını belirtiyor. Teknik sorunlar ve yoğunluk nedeniyle zaman zaman Instagram erişim sorunu yaşanabiliyor. Instagram'daki sorun nedir, nasıl ve ne zaman düzelecek soruları için bir açıklama gelip gelmediği merak ediliyor. Peki, 2 Ağustos 2024 Instagram çöktü mü, sorun nedir, neden çalışmıyor, erişim sorunu düzeldi mi? İşte ayrıntılar...
İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Kullanıcılar, 2 Ağustos 2024 Cuma günü sosyal medya uygulaması Instagram'da erişim sorunu yaşandığına dair paylaşım yapıyor. Uygulamada birtakım sorunlarla karşılaşan vatandaşlar Instagram çöktü mü, kapatıldı mı, yasaklandı mı sorusuna yanıt arıyor.
Instagram için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre, son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği ve aynı kesintilerin gün içinde de düşük seviyelerde yaşandığı görülmektedir.
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU'NDAN INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ!
Sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli kararı alındı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Instagram'a erişim engeli getirdi. BTK'nın site bilgileri sorgu sayfası kısmında ilgili karar görüldü.
Yapılan açıklamada 'instagram.com, 02/08/2024 tarihli ve 490.05.01.2024-608903 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişme engellenmiştir.' denildi.
FAHRETTİN ALTUN'DAN INSTAGRAM'A TEPKİ
31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayınlamış ve Instagram'ın Heniyye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkati çekerek, "Ayrıca, Heniyye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir" ifadelerine yer vermişti.
31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Haniye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayımlamış ve Instagramı'ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkati çekerek, “Ayrıca, Haniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir” ifadelerine yer vermişti.
İNSTAGRAM ERİŞİM SORUNU NE ZAMAN DÜZELECEK?
2 Ağustos 2024 Cuma günü Instagram'da yaşanan sorun ile ilgili Instagram yönetiminden herhangi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
THREADS’TA BENZER ŞEKİLDE ERİŞİME KAPALI
Rekabet Kurumunun kararı sebebiyle Threads 29 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türkiye’de kullanılmıyor.
Thereads ile ilgili alınan karar öncesinde Rekabet Kurumu’ndan “ META Platforms, Inc. (META) hakkında, Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hâkim durumunu kötüye kullandığı şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada geçici tedbir kararı verildi (Geçici Tedbir Kararı). META’nın, Instagram hesaplarına dayalı Threads profili oluşturan kullanıcıların verilerini, kullanıcılara onay seçeneği sunmaksızın birleştirmesinin; soruşturma tamamlanana kadar telafisi güç zararlara yol açacağı değerlendirildi.” açıklaması yapılmıştı.