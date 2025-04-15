İNTERNETTE EN ÇOK ZAMAN GEÇİREN ÜLKELER 2025





Rapora göre, Türkiye’de bireyler günlük ortalama 7 saat 13 dakika internette vakit geçiriyor. Bu süreyle Türkiye, dünyada internet kullanım süresi en yüksek ülkeler arasında yer alıyor.





Listenin zirvesinde Güney Afrika, günde 9 saat 37 dakika ile dikkat çekerken, onu Brezilya (9 saat 9 dakika) ve Filipinler (8 saat 52 dakika) takip ediyor. Türkiye ise; Endonezya (7 saat 22 dakika), Mısır (7 saat 13 dakika) ve Hindistan (7 saat 4 dakika) gibi ülkelerin hemen üzerinde konumlanıyor.