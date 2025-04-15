Dijital dünyaya dair en güncel verileri sunan We Are Social, 2025 yılına ait küresel internet kullanım istatistiklerini paylaştı. Raporda, ülkelerin günlük ortalama internet kullanım süreleri saat ve dakika bazında sıralandı. Türkiye, dünyada en fazla internet kullanan ülkeler arasında üst sıralardaki yeriyle dikkat çekti. Dünya genelinde mobil telefon kullanıcı sayısı 5,8 milyara ulaşırken internet kullanan kişi sayısı ise 5,6 milyar oldu. İşte internette en fazla zaman geçiren ülkeler.
We Are Social’ın 2025 verilerine göre, dünya genelinde insanların internette geçirdiği süreler ülkelere göre büyük farklılık gösteriyor.
İNTERNETTE EN ÇOK ZAMAN GEÇİREN ÜLKELER 2025
Rapora göre, Türkiye’de bireyler günlük ortalama 7 saat 13 dakika internette vakit geçiriyor. Bu süreyle Türkiye, dünyada internet kullanım süresi en yüksek ülkeler arasında yer alıyor.
Listenin zirvesinde Güney Afrika, günde 9 saat 37 dakika ile dikkat çekerken, onu Brezilya (9 saat 9 dakika) ve Filipinler (8 saat 52 dakika) takip ediyor. Türkiye ise; Endonezya (7 saat 22 dakika), Mısır (7 saat 13 dakika) ve Hindistan (7 saat 4 dakika) gibi ülkelerin hemen üzerinde konumlanıyor.
Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye’nin internet kullanım süresi oldukça yüksek. Almanya, Fransa, Hollanda ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde bu süre günlük 5 ila 5.5 saat aralığında kalıyor. En az internet kullanan ülke ise yalnızca 4 saat 9 dakika ile Japonya oldu.
Veriler, dijitalleşmenin günlük hayat üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne sererken, özellikle mobil cihaz kullanımının yaygın olduğu ülkelerde bu sürenin giderek arttığı görülüyor.