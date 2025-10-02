Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Kimdir
İpek Filiz Yazıcı kimdir?

İpek Filiz Yazıcı kimdir?

13:102/10/2025, جمعرات
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>İpek Filiz Yazıcı kimdir?</p>
İpek Filiz Yazıcı kimdir?

İpek Filiz Yazıcı (tam adıyla İpek Filiz Yazıcı Beydemir), Türk sinema ve televizyon oyuncusudur. 6 Ekim 2001 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2016'da "Babam ve Ailesi" dizisiyle televizyon kariyerine adım atmış, ardından çeşitli dizilerde yan rollerle deneyim kazanmıştır. Sinemaya 2021'de "UFO" filmiyle geçmiş, son yıllarda ise başrol projelerde yer almıştır. İşte İpek Filiz Yazıcı hayatı biyografisi oynadığı dizi ve filmleri.

6 Ekim 2001 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Trabzon, Of'ludur. Eğitim hayatına Bakırköy Cumhuriyet İlkokulu- Ortaokulu'da başladı. Küçükçekmece Anadolu Lisesi'nde devam etti. Marmara Üniversitesi'nde Basın Teknolojileri bölümünde eğitim hayatını sürdürmekte.

İpek Filiz Yazıcı Kariyer hayatı

İlk oyunculuk deneyimini, 2016 yılında yayımlanmış olan Babam ve Ailesi dizisinde yaşadı. 2017'de yayımlanan Kayıtdışı dizisinde Tuğba Ateş karakterini, Elimi Bırakma adlı dizide ise Ceyda karakterini canlandırdı.

Yeni Hayat adlı dizide Gökçe Karatan karakterine hayat vermesi planlanırken dünya genelinde yaşanan koronavirüs pandemisi ve Türkiye'de alınan önlemler nedeniyle ertelenen dizinin ilk gösterimi 29 Eylül 2020'de yapıldı. 22 Ekim 2022 tarihinde müzisyen Ufuk Beydemir ile evlendi.

#İpek Filiz Yazıcı
#İpek Filiz Yazıcı hayatı
#İpek Filiz Yazıcı biyografisi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeli için 2025-2028 dönemi maaş promosyon ihalesi ne oldu son durum nedir?