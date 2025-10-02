İpek Filiz Yazıcı (tam adıyla İpek Filiz Yazıcı Beydemir), Türk sinema ve televizyon oyuncusudur. 6 Ekim 2001 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2016'da "Babam ve Ailesi" dizisiyle televizyon kariyerine adım atmış, ardından çeşitli dizilerde yan rollerle deneyim kazanmıştır. Sinemaya 2021'de "UFO" filmiyle geçmiş, son yıllarda ise başrol projelerde yer almıştır. İşte İpek Filiz Yazıcı hayatı biyografisi oynadığı dizi ve filmleri.

1 /3 6 Ekim 2001 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Trabzon, Of'ludur. Eğitim hayatına Bakırköy Cumhuriyet İlkokulu- Ortaokulu'da başladı. Küçükçekmece Anadolu Lisesi'nde devam etti. Marmara Üniversitesi'nde Basın Teknolojileri bölümünde eğitim hayatını sürdürmekte.

2 /3 İpek Filiz Yazıcı Kariyer hayatı İlk oyunculuk deneyimini, 2016 yılında yayımlanmış olan Babam ve Ailesi dizisinde yaşadı. 2017'de yayımlanan Kayıtdışı dizisinde Tuğba Ateş karakterini, Elimi Bırakma adlı dizide ise Ceyda karakterini canlandırdı.